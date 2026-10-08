„Wirklich niedlich!“Sohn von Jessica Biel und Justin Timberlake spielt erste Filmrolle

Seine Mutter ist Hollywood-Schauspielerin, sein Vater ein musikalischer Superstar: Nun macht auch Silas, Sohn von Jessica Biel (44) und Justin Timberlake (45) seine ersten Schritte in die Öffentlichkeit.

Der Elfjährige hat eine kleine Rolle in „Matchbox: Der Film“ ergattert, der am Montag Premiere in New York City feierte. In der Actionkomödie spielt Jessica Biel an der Seite von John Cena die Hauptrolle. Silas habe „ganz am Ende eine kleine Rolle in dem Film, was wirklich niedlich ist“, schwärmte Biel bei der Premiere.

Im Gespräch mit „E! News“ verriet die 44-Jährige, dass Silas nicht nur Interesse am Schauspiel, sondern auch das musikalische Talent seines Vaters habe. „Mein Elfjähriger ist ein bisschen von beidem“, meinte Biel. So sei Silan auch als DJ aktiv. Er „interessiert sich irgendwie für beides.“ Angesprochen auf Silas erste Karriereschritte betont Biel: „Wir lassen ihm einfach seine Zeit und schauen, was passiert und wofür er sich wirklich interessiert.“

Neben Silas haben Jessica Biel und Justin Timberlake auch den sechs Jahre alten Sohn Phineas. Beide Söhne seien während der Dreharbeiten am Set anwesend und von dem prominenten Cast mächtig beeindruckt gewesen. „Ich habe das Gefühl, dass ihre Köpfe vor Aufregung fast explodieren, wenn sie am Set ankommen - besonders an einem Set wie diesem, wo sie einen ihrer Helden treffen“, berichtet Biel lachend. In dem Film gebe es „coole Action-Szenen, es gibt Kampfszenen“. (tsch)