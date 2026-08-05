Wohnung haut „perfektes Dinner“-Gäste um„Wen hast du dafür umgebracht?“

Cordula wohnt in Köln ganz weit oben. Der anstrengende Aufstieg wird mit einer herrlichen Aussicht auf die Dächer der Stadt belohnt. Strahlend zeigt sie die Dachterrasse: „Unser ganzer Stolz.“ Aus ethischen Gründen verzichtet die Kinderkrankenschwester auf Fleisch: „Geschmacklich hätte ich da schon Bock drauf.“ Trotzdem begrenzt sie den Tierkonsum auf Fisch, auch in ihrem Menü beim „perfekten Dinner“.

Dank eines Zitronen-Tipps verwendet Cordula beste Ware aus Sardinien. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Passend zum Motto „Mit Herz und Zitrone“ findet die gelbe Frucht auch in Cordulas Tischdeko ihren Platz, wie bereits am ersten Tag bei Shirin (34). Denn die heutige Gastgeberin hat einen Bezug zu Sardinien: „Ich habe mir da eine ganz kleine Wohnung gekauft vor vier Jahren.“ Vor 30 Jahren verfiel sie dem sardischen Charme: „Ich habe mich so in die Insel verliebt und in die Menschen dort, in das Klima, in das wahnsinnig schöne Wasser.“ Davon inspiriert gibt es:

Vorspeise: Zitronen-Gnocco auf nussig-grünem Grund - Cashew / Spinat Hauptspeise: Lachs mit weitgereisten Begleitern - Zitrone / Kartoffel und Balsamico / Spargel / Miso und Tahin Nachspeise: Sardisches Küchlein mit Zitrone, dazu Ofen-Erdbeeren und Mohn-Marzipan-Mousse

Um die guten Zitronen aus dem letzten Sardinien-Urlaub verwenden zu können, befolgt Cordula einen Tipp: „Mir wurde verraten: Man kann die einfrieren, dann bleiben die frisch.“ Klappt wunderbar: „Sie fühlen sich ein bisschen anders an von der Konsistenz, aber Hauptsache sie sind frisch und geben hier noch so viel schönen Saft.“ Kann man nur sagen: „Danke für diesen Tipp!“

Herzliche Begrüßung mit Blick auf Köln

Zitronen bestimmen auch heute die Tischdeko - passend zu Italien. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Als Gastgebergeschenke stellt Cordula jedem ein Glas selbstgemachte Brombeermarmelade auf den Tisch, „dass die Marmelade aus dem Drink mit nach Hause genommen werden kann“. Denn davon landet ein Löffel im Bramble, den die Gäste auf dem Dach genießen dürfen.

„Wie alte Freunde“ empfindet Tobi (58) die herzliche Begrüßung - und das nach nur drei Tagen. Da darf man schon mal nachfragen: „Cordula, wen hast du umgebracht für die Wohnung?“ Auch Frederik (33) meint: „Da kenne ich Leute, die würden dafür wahrscheinlich töten.“ Shirin ist ganz hin und weg: „Ich war noch nie so weit oben auf einem privaten Dach in Köln.“

Mohn-Marzipan-Mousse - ja oder nein? Shirin findet sie super, Tobi eher nicht. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Den gefüllten Gnocco bettet Cordula auf Cashew-Weißweinsoße und Spinat. „Der sieht auch aus wie eine Zitrone“, bemerkt Patrick (35). „Es war sehr wenig Salz“, sieht Frederik geschmacklich noch Luft nach oben. „Gnocchi schmecken einfach nach nichts“, lässt sich Tobi nicht zum Kartoffelklößchen bekehren. „Das war einfach viel nichts, viel kein Geschmack.“ Er wettert weiter: „So ein Teigding hat halt selber nichts zu bieten.“

Gemeinsamer Urlaub schon geplant

Als die Gäste von Cordulas Ferienwohnung erfahren, beschließt Shirin: „Wir werden alle zusammen mit Anhang Cordula auf Sardinien besuchen.“ Tobi nickt: „Ob sie will oder nicht.“ Doch Cordula will: „Ich habe immer gerne Gäste.“ Mit einem Glas Weißwein wird der gemeinsame Urlaub besiegelt.

Der Hauptgang: Lachs mit Miso-Tahin-Spiegel, Spargel und Balsamico-Kartoffeln. „Die Kartoffeln fand ich mega im Gegensatz zum Lachs, der Soße und so“, mag Shirin die Beilage. Patrick gibt dem Fisch eine Chance: „Ich fand den Lachs wirklich richtig gut.“

Die Mousse polarisiert

Am Dessert begeistert Shirin vor allem die Mohn-Marzipan-Mousse: „Das Mousse ist schon verdammt gut.“ Tobi bevorzugt hingegen das Küchlein mit Erdbeeren: „Für mich wäre der Nachtisch ohne Mousse deutlich besser gewesen.“

„Ich mag euch wirklich gerne“, richtet Cordula am Ende des Abends nette Worte an ihre Gäste. Mit 32 Punkten setzt sie sich neben Shirin auf den vorerst zweiten Platz hinter Patrick. (tsch)