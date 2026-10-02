„Wollte nur, dass es aufhört“Inez Bjørg David packt über schwere Krankheit aus

Ehrliche Worte von Inez Bjørg David: Die Schauspielerin hat auf Instagram öffentlich, dass sie nach der Geburt ihres Kindes unter schweren, postnatalen Depressionen litt. „Ich wollte nur, dass es aufhört. Ich wollte nur, dass der Schmerz weggeht“, gibt die Schauspielerin in dem Post Einblicke in ihr Seelenleben vor zwei Jahren. „Ich war fest davon überzeugt, dass es allen Menschen in meinem Leben besser gehen würde, wenn ich tot wäre. Das alle dann frei und glücklich wären.“

Die 44-Jährige wies darauf hin, dass eine postnatale Depression nicht zwangsweise am Wochenbett ausbreche. Die Krankheit könne ihre Kraft auch „erst Monate später“ entfalten. „Sie macht nicht unbedingt träge und unfähig aus dem Bett zu kommen“, beschrieb die Vierfachmama die Symptome. „Aber sie übernimmt alles in dir drin. Brainfog, 'schlechte Laune', schlechter Schlaf, düstere Gedanken.“

Inez Bjørg David über Mutterrolle: „Kinderkriegen ist Gemeinschaftssache“

Mit der Offenheit in ihrem Post wolle Inez Bjørg David auch eines erreichen, schilderte sie: „Ich hoffe, wir werden alle besser, die Mütter in unserem Umfeld nicht alleine zu lassen.“ Es sei unerlässlich, Betroffenen zuzuhören, und „dass wir aufhören zu sagen: 'Naja klar, geht's dir nicht gut, du hast ein Baby.'“ Es sei auch nicht förderlich, Erkrankte darauf hinzuweisen, dass das „andere Mütter auch schon durch haben“. Stattdessen appellierte die Schauspielerin an ihre Fans: „Lasst uns das bitte ernst nehmen!“ Abschließend schrieb der TV-Star: „Kinderkriegen ist Gemeinschaftssache!“

Inez Bjørg David schaffte mit Rollen in den Dailys „Verbotene Liebe“ und „Sturm der Liebe“ ihren Durchbruch. Danach machte sie gleichermaßen in Kino- wie auch TV-Produktionen von sich reden. Unter anderem war sie in der Kinokomödie „Männerherzen“ (2011) zu sehen. Zwischen 2014 und 2019 hatte die gebürtige Dänin eine wiederkehrende Rolle in „Die Toten vom Bodensee“. 2024 übernahm David eine Episodenrolle im Bremer „Tatort: Angst im Dunkeln“.

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