Ein malträtierter Star: Von Meisterregisseur Anthony Mann musste sich Westernheld James Stewart am Lasso durch ein brennendes Lagerfeuer ziehen lassen. Solche Szenen waren bei den beiden keine Ausnahme. Mit „Der Mann aus Laramie“ (Sonntag, 29. November, 20.15 Uhr, ARTE) von 1955 schufen sie einen berühmten „Adult Western“, der mit seiner archaischen Wucht den Anspruch erhob, es mit den griechischen Tragödien aufzunehmen. Ein blinder Patriarch, ein jähzorniger Sohn und ein Fremder, der Rache sucht: Es sind passende Zutaten für ein Drama im Wilden Westen.

Von der Warenhändlerin Barbara Waggoman (Cathy O'Donnell) erhofft sich Will Lockhart (James Stewart) Informationen über die illegalen Waffengeschäfte der kriegerischen Indianer. (Bild: 1955 (renewed 1983) Columbia Pictures Industries, Inc.) Copyright: 1955 (renewed 1983) Columbia Pictures Industries, Inc.

Es war der fünfte und letzte Western des Gespanns Mann und Stewart, insgesamt drehten die beiden acht Filme zusammen. Gedreht wurde in Technicolor und als einer der ersten Western überhaupt in CinemaScope, um die Weite der Landschaft einzufangen. Dass danach Schluss war, lag an einem Streit um „Die Uhr ist abgelaufen“ (1957): Mann hielt die Besetzung mit Audie Murphy für verfehlt, nannte das Projekt „Schrott“ und warf Stewart vor, den Film nur zu drehen, um darin Akkordeon zu spielen. Er stieg aus, Stewart war außer sich, und die beiden sprachen danach nicht mehr miteinander.

Ein Fremder mit Rachegedanken

Will Lockhart (James Stewart, rechts) untersucht einen illegalen Waffenhandel und gerät dabei mit dem zwielichtigen Informanten Chris Boldt (Jack Elam) aneinander. (Bild: 1955 (renewed 1983) Columbia Pictures Industries, Inc.) Copyright: 1955 (renewed 1983) Columbia Pictures Industries, Inc.

Will Lockhart (James Stewart) ist auf der Suche nach den Waffenschiebern, die Gewehre an Indianer liefern und seinen Bruder auf dem Gewissen haben. Als Frachtfahrer kommt er in die Kleinstadt Coronado, wo ihm Dave Waggoman (Alex Nicol), der Sohn des mächtigen Großgrundbesitzers, die Maultiere erschießt und die Wagen niederbrennt. Nach einer brutalen Auseinandersetzung findet Will eine erste Spur. Sie führt zur Barb-Ranch des skrupellosen Alec Waggoman (Donald Crisp).

Der fast erblindete Alec wird derweil von einem Traum geplagt: Ein großer, hagerer Fremder werde kommen und seinen Sohn töten. Zwischen den Fronten steht Daves Helfer Vic Hansbro (Arthur Kennedy), der auf sein Erbe an der Ranch hofft und alles tut, um den Frieden zu wahren.

„Der Mann aus Laramie“ zählt nicht nur zu Stewarts besten Filmen, sondern auch zu den eindrucksvollsten Beispielen für Manns Gespür für Landschaft und Charaktere. Frieda Grafe schrieb in der „Süddeutschen Zeitung“: „Manns Western sind wie sein Hauptdarsteller: langsam, fast phlegmatisch. Man hat viel Zeit, sich umzuschauen und auch viel Platz.“ Das „Lexikon des internationalen Films“ urteilte knapper: „Spannender Western, sorgfältig inszeniert und gut gespielt.“ (tsch)