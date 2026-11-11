Wut-Eklat nach 0 Punkten bei „Grill den Henssler“„Könnt ihr rausschneiden oder drin lassen“

Zum Auftakt der neuen Herbststaffel von „Grill den Henssler“ (VOX) kündigt Chris Tall vor dem Dessert etwas an, „was es hier noch nie gab“. Der Comedian (35) soll recht behalten - aber auf eine Art, die er sich nicht hat träumen lassen. Denn die Juroren nehmen die von Tall und Steffen Henssler (54) kreierten Gerichte hämisch auseinander. Da hört der Spaß für den Spaßmacher auf.

Die Idee klingt wirklich witzig: „Biskuit mit Blaubeeren und weißer Schokolade als Golflandschaft“. Chris Tall, Golfer mit Handicap 9, feixt, weil Steffen Henssler wirklich im ersten Moment ratlos und überfordert wirkt. 30 Minuten später ist es aber Tall, dem das Lachen im Hals stecken bleibt. Grund dafür sind die Juroren Alexander Herrmann (55) und Joachim Llambi (62), die nämlich an Talls Kreation kein gutes Haar lassen.

Llambi, Kernkompetenz Tanzen, bricht bei der ersten Gabel voll Biskuit in Gelächter aus: „Was ist das denn? Da ist ja Zwieback saftiger.“ Sternekoch Herrmann fühlt sich bei Tall'schen Teig an „Das Schweigen der Lämmer“ und die Maske von Hannibal Lecter erinnert: „Das ist Leder, essbar.“

Joachim Llambi gibt nur einen Punkt: „Weil ich Mitleid hatte“

Für Steffen Henssler, die Jury-Mitglieder Alexander Herrmann, Jana Ina Zarrella und Joachim Llambi sowie Moderatorin Laura Wontorra (von links) wird der Staffelauftakt von „Grill den Henssler“ zu einer denkwürdigen Show. (Bild: RTL / Jörn Strojny) Copyright: RTL / Jörn Strojny

Herrmann moniert weiter und schließt sarkastisch: „Das ist das Highlight der Sendung. Man sucht ja immer Momente, die sich ins Gedächtnis brennen. Respekt an Blau - das werd ich nicht vergessen.“ Er bezeichnet Talls Gericht als „Patient Zero“ und gibt null Punkte. Steffen Henssler „gönnt“ er immerhin einen.

Llambi schlägt in dieselbe höhnische Kerbe. „Ich bin sprachlos, das passiert selten“, sagt er, lässt dann aber doch eine Tirade über den „Katastrophen-blauen-Teller“ folgen. „Wenn die Aufgabe Biskuit ist und hier im Grunde Papier liegt und dazwischen irgend so eine blaue Pampe geschmiert wird - ich weiß nicht, wer da einen an der Waffel hatte, der das gekocht hat.“ Er gibt Tall - „weil ich Mitleid hatte“ - einen Punkt, Henssler erhält drei (“Der hat sich wenigstens bemüht“).

Chris Tall versucht lange, ruhig zu bleiben, dann aber gibt er gegenüber Henssler zu: „Boah, die regen mich so auf. Heftig. Das ist ne Unterhaltungssendung. Das ist so Fake.“ Auch Moderatorin Laura Wontorra (37) und Jurorin Jana Ina Zarrella (49) finden die Jury-Herren nicht witzig. Zarrella, die während der Kritik der männlichen Kollegen mit erstarrtem Gesicht da saß: „Ich find die Jungs wirklich böse.“ Sie habe immer für ihre Kinder Motiv-Kuchen gebacken und stundenlang in der Küche gestanden und da habe auch nicht immer alles klappt. „Egal, ob's schmeckt“, sagt sie mit Bezug auf die Versuche von Tall und Henssler: „Man hat sich Mühe gegeben und was Schönes und Kreatives hergestellt.“ Sie wertet 4:4.

Chris Tall ist mächtig böse: „Mich beleidigen lassen - da hab ich keinen Bock“

Als die Trennwand hochfährt, flötet Zarrella zu Tall: „Chris, ich bin die Nette“. Aber dann kann sich der Comedian nicht mehr zurückhalten. „Es geht nicht um nett oder nicht. Ich fand Herrn Llambi nur respektlos. Es ist nicht so, dass ich Bäcker bin. Mann kommt hier her, man gibt sich Mühe, unterhält nebenbei noch die Leute. Mich hier durchbeleidigen zu lassen - gar kein Bock.“

Das Publikum applaudiert und jubelt. Tall sagt noch: „Das könnt ihr rausschneiden oder drin lassen - mir egal.“ Gastgeber Henssler ist ziemlich perplex und sagt - normalerweise auch nicht auf den Mund gefallen - kein einziges Wort. Wontorra versucht beschwichtigend zu moderieren. „Das war ein interessantes Dessert, ihr wart kreativ“ und setzt damit den nächsten Tall'schen Wortschwall frei. „Null Punkte ist 'ne bodenlose Frechheit. Weißt du, dann gib einen Punkt oder zwei. Aber null, als wäre das Müll, was ich da hingelegt hab, das ist Quatsch, wirklich, ohne Spaß.“

„Grill den Henssler“ läuft am Sonntag, 15. November, um 20.15 Uhr bei VOX und ist vorab bei RTL+ zu sehen. Zu Gast sind außer Chris Tall „Tatort“-Kommissarin Jasna Fritzi Bauer (37) und die Ehrlich Brothers Andreas (48) und Chris (44). Als Koch-Coach fungiert Johann Lafer (69). (tsch)