1994 machte der damalige Prinz Charles seine Untreue zu Prinzessin Diana öffentlich. Die reagierte auf diese Schmach mit einem modischen Statement: Am 29. Juni 1994 wohnte sie einer Gala der Serpentine Gallery in London bei - mit einem eleganten schwarzen Designerkleid der armenischen Designerin Christina Stambol. Prompt wurde die Robe zum „Rachekleid“ erklärt und Prinzessin Diana endgültig zur Stilikone.

Nun bekommt das Kleid erneut eine große Bühne: Wie „Bild“ berichtet, soll das Kleid unter den Hammer kommen. Am 9. Dezember steht es im Auktionshaus Sotheby's in New York zum Verkauf. Experten rechnen mit einem Wert von bis zu 300.000 US-Dollar (259,000 Euro). Doch es könnte noch viel weiter hinausgehen - ob der Prominenz von Prinzessin Diana und der besonderen Geschichte rund um das Kleidungsstück.

Kleid von Prinzessin Diana war fast 30 Jahre unter Verschluss

Es ist nicht das erste Mal, dass das „Rachekleid“ versteigert wird. Schon 1997 stand es bei einer Auktion zum Verkauf und spülte 39,000 Pfund (etwa 45.000 Euro) in die Kassen eines wohltätigen Zweckes. Der Käufer blieb damals allerdings anonym. Seither blieb das Kleid unter Verschluss - bis jetzt.

Designt hat es Christina Stambolian bereits 1991. „Ich möchte ein besonderes Kleid für einen besonderen Anlass. Es spielt keine Rolle, ob es kurz oder lang ist. Es muss etwas Besonderes sein“, habe ihr Diana den Auftrag gegeben, schrieb Stambolian 2022 in dem Buch „Diana: A Life in Dresses“. Gezeigt hat es Prinzessin Diana aber erst an jenem historischen Tag am 29. Juni 1994. Nur wenige Stunden zuvor war ganz Großbritannien im TV Zeuge von Charles' Untreue geworden. In der TV-Doku „Charles: The Private Man, The Public Role“ gab er sein Verhältnis mit Camilla Parker Bowles zu. (tsch)