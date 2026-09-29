„Yacht Deals Monaco“Bewerbungsprozess im Luxusmilieu

In den Hafen Monacos liegen große und kleine Yachten, die gut und gerne mehrere Millionen Euro kosten. (Bild: 2026 The Walt Disney Company) Copyright: 2026 The Walt Disney Company

Wenn in Monaco einmal im Jahr die Formel-1-Autos durch die engen Straßen des Zwergstaats rasen, legen in den Häfen riesige Yachten an, von denen aus sich das Spektakel in gebührendem Luxus verfolgen lässt. Mehrere Tausend Euro kostet ein Ankerplatz an diesem Wochenende pro Tag. Im Vergleich zu den Preisen, die für die Schiffe selbst aufgerufen werden, ist das allerdings ein Schnäppchen. Die neue Reality-Serie „Yacht Deals Monaco“ (alle Folgen ab Mittwoch, 30. September, bei Disney+) taucht nun gemeinsam mit acht Teilnehmerinnen und Teilnehmern in diese Welt aus scheinbar unbegrenztem Reichtum ein. Sie alle treten gegeneinander an, um einen Platz im Team von Yachtbroker Cornelius Kistler zu ergattern und künftig an den Verkäufen der schwimmenden Luxusoasen selbst Millionen zu verdienen.

Cornelius Kistler ist „der erfolgreichste Yachtbroker Monacos“, erklärt „Yacht Deals Monaco“. Gemeinsam mit Expertin Marcela de Kern Royer sucht er die Sendung ein neues Mitglied für sein Team. (Bild: 2026 The Walt Disney Company) Copyright: 2026 The Walt Disney Company

Wie für jeden anderen Job durchlaufen sie dafür über sieben Folgen hinweg einen langen Bewerbungsprozess: Bei verschiedenen Aufgaben müssen sie Kistler beweisen, dass sie in der „wohl exklusivsten Branche der Welt“ und vor anspruchsvoller Kundschaft bestehen können. Gemeinsam mit Marcela de Kern Royer, die ebenfalls seit vielen Jahren in der Branche unterwegs ist, bewertet der Schweizer die Leistung der „Talents“ im Verkaufsgespräch, beim Anrichten eines Luxusmenüs oder bei der Präsentation der teuren Boote.

Noch können (von links) Tim Rasch, David Ohligschläger, Tarik Oguz und Néhémie Wagne den Ausblick auf der „Resonance“ genießen. Die Yacht kostet mehr als 20 Millionen Euro. (Bild: 2026 The Walt Disney Company) Copyright: 2026 The Walt Disney Company

Ab und an sitzen außerdem bekannte Gesichter wie VOX-“Löwe“ Frank Thelen oder Moderatorin und Unternehmerin Verona Pooth mit am Tisch. Interessanter sind jedoch die Einblicke in die für die meisten wohl unerreichbar luxuriöse Welt, in der Geld höchstens eine schöne Nebenrolle spielt.

Luxuswelt trifft auf Reality-TV

Wer eine der teuren Luxusyachten verkauft, kann oft selbst mit über einer Millionen Euro Provision rechnen, wird in „Yacht Deals Monaco“ betont. (Bild: 2026 The Walt Disney Company) Copyright: 2026 The Walt Disney Company

Auf einen Arbeitsplatz im zweitkleinsten Staat der Welt bewirbt sich unter anderem Content Creator Tim Rasch, der einigen aus der Daily-Soap „Berlin - Tag & Nacht“ oder aus dem Reality-TV-Format „Couple Challenge“ bekannt sein könnte. Seine Konkurrentinnen und Konkurrenten sind keine bekannten, dafür aber durchaus qualifizierte Gesichter: Autoverkäuferin und „Carfluencerin“ Meltem Tasan, Headhunter Néhémie Wagne und dessen Kumpel, Vermögensberater David Ohligschläger, sowie die Sängerin und Salesmanagerin Sophia Fellner, Immobilienmaklerin Jolyn Walter, der ehemalige Marineoffizier und Investmentspezialist Randolf Cubin und Immobilienmakler Tarik Oguz.

Und auch wenn Umgebung und Umstände im von LEONINE Documentaries produzierten Format deutlich luxuriöser und die Aufgaben seriöser sind: An den üblichen Diskussionen und Phrasen, die man aus dem Reality-TV so kennt, kommt man auch im Paradies der Reichen nicht vorbei. Der eine Yachtbroker in spe wirft dem anderen schon im Trailer vor, auf Sendezeit aus zu sein, und in den sich schnell bildenden Grüppchen ist man sich sowieso einig - „Am Ende des Tages halte ich uns trotzdem noch für die Coolsten. Sowohl charakterlich als auch optisch.“ (tsch)