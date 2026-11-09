Yeliz Koc fassungslos nach Fremdgeh-Beichte ihres Vaters„Was für ein ekliger Typ!“

„Eigentlich möchte ich ihn gar nicht enger an mich ranlassen“, ahnte Yeliz Koc schon Übles, ehe „Prominent verwandt“ (ab Dienstag, 10. November, bei RTL+) überhaupt startete. Die Rede war von ihrem Vater Savas, der in dem neuen Reality-Format sein TV-Debüt feierte. Er habe sich von ihrer Mutter getrennt, als Yeliz drei Jahre alt war, erzählte die heute 33-Jährige. Details über ihren Erzeuger habe sie erst erfahren, als sie heimlich die Tagebücher ihrer Mutter gelesen habe: „Für mich war meine Kindheit sehr schlimm. Ich dachte, mein Vater liebt mich nicht.“

Nach den ersten Stunden im Haus befürchtete Savas: „Ich mache nur alles schlimmer.“ Dazu trug vor allen Dingen eine Beichte vor versammelter Runde bei. Als der 62-Jährige von einem Seitensprung im Nachtclub berichtete, rechnete er nach - und kam zum Schluss: „Bin ich deiner Mama doch fremdgegangen.“ Auf die fehlende Verhütung angesprochen (Savas: „Was macht die Frau?“), versuchte er sich wenig überzeugend rauszureden: „Wir waren zu dumm.“

Yeliz und Savas Koc gerieten mehrfach aneinander. (Bild: RTL) Copyright: RTL

„Was für ein ekliger Typ“, kam er damit bei Tochter Yeliz nicht durch. „Er checkt einfach gar nichts.“ Es sei „nicht normal, wie mein Vater durchs Leben gegangen ist“. Noch mehr schockierte den TV-Star, „dass er doch darüber lacht, obwohl er Menschen verletzt hat“. Auch Kevin Schäfer (unter anderem „Prince Charming“) schüttelte verständnislos den Kopf: „Das verletzt sie doch?!“

„Prince Charming“-Star giftet wegen Outfit: „Wie anbiedernd ist das denn?“

Dass er es mit Treue womöglich nicht so ernst nehmen würde, hatte Savas schon unmittelbar nach dem Einzug klargemacht. „Mein Vater lässt nichts anbrennen. Er ist zwar frisch verheiratet, aber das hindert ihn nicht“, beobachtete Yeliz, wie ihr Vater sich angeregt mit Eva Maria Herz, der Mutter von Ex-“Bachelor“-Kandidatin Jana Maria, unterhielt. „Irgendwie zieht er die Frauen immer an.“ Auch Eva schien nicht abgeneigt: „Ich finde ihn toll!“

Dass die 61-Jährige in ähnlich knappem Outfit wie ihre Tochter erschien, sorgte derweil bei Kevin für hochgezogene Augenbrauen. Scharfzüngig kommentierte er: „Wenn meine Mama so aufreizend rumlaufen würde, würde ich sie einweisen lassen.“ Weiter provozierte er: „Wie anbiedernd ist das denn?“ Savas sah das weit weniger kritisch. „Prinzessin, ist alles gut“, schlug er sich auf Eva-Marias Seite. „Da guckt man gerne hin“, kommentierte er ihr rotes Kleid.

Bei allen Geständnissen und Zickereien geriet das erste Spiel beinahe in den Hintergrund. Als Jada Karabas eine meterhohe Strickleiter gen Himmel erblickte, jammerte sie: „Ich könnte jetzt schon heulen.“ Die beruhigenden Worte von Mama Danni Büchner kamen zu spät, schon flossen die Tränen. Umso überraschender: Die beiden schafften die Challenge am Ende als einzige. (tsch)