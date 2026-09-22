Yeliz Koc teilt in Serie gegen Ex Jimi Blue Ochsenknecht aus„Ich find' dich nicht mal attraktiv“

Am 22. September ist auf Sky, WOW und RTL+ die zweite Staffel der Doku-Serie „Yeliz & Jimi - We Are Family?!“ gestartet. Doch von einem harmonischen Familienleben ist zunächst wenig zu sehen. Schon die ersten Minuten zeigen einen heftigen Streit zwischen Yeliz Koc (32) und ihrem Ex-Freund und Kindsvater Jimi Blue Ochsenknecht (34).

Hintergrund ist eine Instagram-Story, die Yeliz zum Zeitpunkt der Dreharbeiten veröffentlicht hatte und in der sie sich darüber beschwert, als Mutter immer wieder auf sich alleine gestellt zu sein. Zwar hatte sich das Ex-Paar nach ihrer Trennung im Jahr 2021 zum Wohle ihrer Tochter Snow wieder angenähert, doch richtig glatt scheint das Patchwork-Leben nicht zu laufen.

„Ich hasse Drama, das habe ich genug gehabt. Und ich will einfach nur, dass wir positiv als Team daran arbeiten“, stellt Jimi Blue Ochsenknecht im Gespräch mit Yeliz klar. Die 32-Jährige wisse laut Ochsenknecht, was solch eine Instagram-Story „für einen Rattenschwanz mit sich zieht, öffentlich.“

Er vermutet, dass hinter Yeliz' wütenden Aussagen ein anderer Grund steckt: „Irgendwas hat dich genervt, vielleicht, weil ich mich jetzt ein paar Mal mit einem Mädel getroffen hab.“ Sein Dating-Leben gehe Koc jedoch nichts an, betont der 34-Jährige. Die entgegnet: „Jimi, du veränderst dich dadurch aber wieder.“

Zoff zwischen Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht: „Ich weiß nicht, was du dir da gerade einbildest“

Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc sind kein Paar mehr - stehen aber gemeinsam für eine Sky-Doku-Serie vor der Kamera. (Bild: 2026 Getty Images/Bojan Ritan) Copyright: 2026 Getty Images/Bojan Ritan

Yeliz Koc erklärt, sie würde sich freuen, wenn Ochsenknecht eine neue Frau an seiner Seite hätte. Doch der bleibt skeptisch: „Warum machst du die Storys dann genau jetzt zu diesem Zeitpunkt?“

Die Diskussion schaukelt sich immer weiter hoch, bis Yeliz Koc schließlich der Kragen platzt: „Ich weiß nicht, was du dir da zusammenwürfelst in deinem Kopf, aber mir ist das wirklich egal“, blafft sie ihren Ex-Partner an. „Glaubst du wirklich, ich habe Liebesgefühle für dich? Sorry, ich finde dich nicht mal attraktiv. Ich weiß nicht, was du dir da gerade einbildest.“

Jimi Blue Ochsenknecht reagiert mit Unverständnis: „Wenn ich so sch... bin, warum haben wir uns dann committed, dass wir vielleicht ein zweites Kind haben wollen für Snow?“ Sie wünsche sich ein Geschwisterchen für ihre Tochter Snow, bestätigt Koc. Zudem schätze sie Jimi weiterhin als Menschen.

Doch damit scheint sie den 34-Jährigen nicht mehr zu überzeugen: „Dann verstehe ich nicht, warum man solche Storys macht, tut mir leid“, entgegnet er. „Die Bindung, die wir hatten - ich dachte, wir hatten eine gute freundschaftliche Bindung - aber das hast du damit leider versaut“, so Jimi.

Die zweite Staffel „Yeliz & Jimi - We Are Family?!“ ist ab Dienstag, 22. September auf WOW und Sky sowie bei RTL+ abrufbar. (tsch)