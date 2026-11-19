Die Wildnis hat sie nicht getötet - zumindest nicht alle von ihnen. Manche sind schon dem Flugzeugabsturz vor 19 Monaten zum Opfer gefallen. Andere verloren den Kampf ums Überleben innerhalb der Gruppe. Von der Highschool-Fußballmannschaft und ihren Begleitern sind in der vierten und letzten Staffel der Serie „Yellowjackets“ (acht Folgen ab Freitag, 20. November, bei Paramount+) nur noch wenige übrig.

Die Rückkehr aus der Wildnis fällt Shauna (Sophie Nélisse), Lottie (Courtney Eaton), Van (Liv Hewson), Natalie (Sophie Thatcher), Travis (Kevin Alves), Misty (Samantha Hanratty), Melissa (Jenna Burgess), Taissa (Jasmin Savoy Brown), Akilah (Nia Sondaya) alles andere als leicht. (Bild: 2026 Showtime Network Inc. All rights reserved.) Copyright: 2026 Showtime Network Inc. All rights reserved.

Obwohl Shauna (Sophie Nélisse), Taissa (Jasmin Savoy Brown), Misty (Samantha Hanratty), Melissa (Jenna Burgess), Natalie (Sophie Thatcher), Lottie (Courtney Eaton), Van (Liv Hewson), Akilah (Nia Sondaya) und Travis (Kevin Alves) 1998 endlich gefunden und gerettet werden: Sie kehren schwer gezeichnet in die Gesellschaft zurück. Denn wie lebt man weiter, nachdem man Freundinnen sterben sah? Nachdem die Wildnis einen zu Mördern und zu Kannibalen machte? Und wie hält man seine eigenen abscheulichen Taten geheim? Das alte Leben scheint dagegen fast schon lächerlich simpel. Und eine weitere Frage bleibt: War der übernatürliche Horror in der Wildnis Wirklichkeit oder Einbildung?

Wie schon in den vergangenen drei Staffeln erzählt „Yellowjackets“ die Geschichte in zwei Zeitlinien. Während die Jugendlichen im Jahr 1998 mit großem Medienrummel nach Hause zurückkehren, verfolgt das gemeinsame Trauma die Überlebenden auch 25 Jahre später noch. Melanie Lynskey und Christina Ricci kehren als erwachsene Shauna und Misty zurück. Beide wurden für ihre Rollen in „Yellowjackets“ bereits für einen Emmy nominiert. Auch Tawny Cypress, Hilary Swank, Warren Kole, Sarah Desjardins sowie Elijah Wood sind erneut Teil des Casts.

„Yellowjackets“ ist von einer wahren Geschichte inspiriert

Der Flugzeugabsturz und der Überlebenskampf in der Wildnis verfolgen Taissa (Tawny Cypress, links), Shauna (Melanie Lynskey, Mitte) und Misty (Christina Ricci) auch 25 Jahre später noch. (Bild: 2026 Showtime Network Inc. All rights reserved.) Copyright: 2026 Showtime Network Inc. All rights reserved.

„Es ist sehr spannend, erzählen zu können, wie sie wieder in die Gesellschaft integriert werden und zu zeigen, welche Schrecken auf sie warten - auch ohne die Schrecken der Wildnis“, sagte Serienschöpferin Ashley Lyle gegenüber dem amerikanischen „Hollywood Reporter“ über die finale Staffel. Sie und ihr Ehemann Bart Nickerson hatten die Idee zu „Yellowjackets“ und waren für alle Staffeln der Mystery- und Thrillerserie verantwortlich. Gleich zweimal wurde die Show seither für einen Emmy als beste Dramaserie nominiert.

Inspiriert wurden Lyle und Nickerson unter anderem vom Film „Überleben!“ (1993), der die wahre Geschichte vom Fuerza-Aérea-Uruguaya-Flug 571 erzählt. Im Oktober 1972 stürzten Mitglieder und Betreuer einer uruguayischen Rugbymannschaft in den Anden ab. 16 der 45 Flugzeuginsassen überlebten - auch, weil sie das Fleisch der Toten aßen. (tsch)