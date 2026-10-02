ZDF-Dauerbrenner „SOKO Leipzig“Was machen die Aussteiger heute?

Seit 25 Jahren gehört die „SOKO Leipzig“ zum festen Inventar des ZDF - und in dieser Zeit hat sich nicht nur die Stadt verändert, sondern auch das Ermittlerteam. Als die Krimiserie am 31. Januar 2001 mit „Flucht nach Fahrplan“ startete, gingen Andreas Schmidt-Schaller als Hajo Trautzschke, Marco Girnth als Jan Maybach, Melanie Marschke als Ina Zimmermann und Gabriel Merz als Miguel Alvarez gemeinsam auf Verbrecherjagd.

Im Laufe der Jahre kamen immer wieder neue Kommissarinnen und Kommissare hinzu - und andere verabschiedeten sich nach vielen Staffeln. Von der ursprünglichen Besetzung ermittelt nach dem Ausstieg von Marco Girnth Anfang 2026 nur noch Melanie Marschke. Was machen eigentlich ihre ehemaligen Kollegen heute?

Andreas Schmidt-Schaller: Erst Pension in der Serie, dann im echten Leben

Andreas Schmidt-Schaller schied nach 16 Dienstjahren und 330 Folgen im Oktober 2017 aus der SOKO Leipzig aus. Er verließ die ZDF-Serie auf eigenen Wunsch. Der damals 71-Jährige wollte beruflich kürzertreten. Da war es naheliegend, auch den von ihm verkörperten Kommissar Hajo Trautzschke in der Serie in den Ruhestand gehen zu lassen.

Da Schmidt-Schaller die Schauspielerei aber nicht ganz an den Nagel hängen wollte, kehrte er gelegentlich in Gastrollen als pensionierter Ermittler zurück in die Serie, um seinen ehemaligen Kolleginnen und Kollegen beratend zur Seite zu stehen. 2025 gab er seinen endgültigen Rückzug aus der Schauspielerei bekannt.

Gabriel Merz: Vom SOKO-Ermittler zum Drehbuchautor

Einer der ersten großen Abgänge war Gabriel Merz. Er gehörte zum ursprünglichen Ensemble und spielte von 2001 bis 2006 den Ermittler Miguel Alvarez. Nach fünf Jahren war Schluss. Merz wollte sich beruflich weiterentwickeln und neue künstlerische Wege einschlagen. Der Schauspieler hatte das Gefühl, sich nicht dauerhaft auf eine Serienrolle festlegen zu wollen. Sein Abschied war deshalb auch ein Schritt hin zu anderen Aufgaben hinter der Kamera.

Nach seinem Ausstieg gründete Merz die Filmproduktionsfirma DreamCatcherFilm GmbH, mit der er Drehbücher entwickelte. Zudem stand er seitdem mit kleinen Rollen in zahlreichen Fernsehserien vor der Kamera, unter anderem in „SOKO Stuttgart“ und als Milchbauer Gregor Schachner in „Der Bergdoktor“. In der Serie „Der Lehrer“ spielte er in 35 Folgen Michael Jäger. Ganz abgeschlossen war das Kapitel „SOKO Leipzig“ für ihn allerdings nicht: Für eine spätere Jubiläumsgeschichte kehrte er noch einmal in seine alte Rolle zurück.

Tyron Ricketts: Neue Aufgaben vor und hinter der Kamera

Tyron Ricketts stieß 2006 als Patrick Diego Grimm zum Leipziger Ermittlerteam. Drei Jahre später verabschiedete er sich bereits wieder aus der Serie. Ricketts verließ „SOKO Leipzig“ auf eigenen Wunsch. Für den Schauspieler sollte es beruflich weitergehen - und zwar nicht ausschließlich vor der Kamera. In den folgenden Jahren war Ricketts weiterhin als Schauspieler aktiv, übernahm aber zunehmend auch Aufgaben als Produzent und Regisseur.

Zu seinen späteren Arbeiten gehören unter anderem die Disney+-Produktion „Sam - Ein Sachse“. Sein Abschied aus Leipzig war damit weniger ein Karriereende als vielmehr ein Wechsel auf ein breiteres berufliches Spielfeld.

Pablo Sprungala: Vom Leipziger Kommissar zu „Lena Lorenz“

Auf Tyron Ricketts folgte Pablo Sprungala. Von 2009 bis 2012 spielte er Vincent Becker. Auch Becker musste sich schließlich aus Leipzig verabschieden. In der Serie geriet seine Figur nach der Begegnung mit seinem Vater in eine schwere persönliche Krise und zog sich aus dem Polizeidienst zurück. Sprungala blieb dem Fernsehen anschließend treu. Besonders bekannt wurde er als Dorfgastwirt Franz Roth in der ZDF-Reihe „Lena Lorenz“. Daneben war er immer wieder in verschiedenen Fernsehproduktionen und auf der Theaterbühne zu sehen.

Nilam Farooq: Von der SOKO zum Kinofilm

Nilam Farooq kam 2013 als Olivia Fareedi zur Serie. Sechs Jahre lang war sie Teil des Leipziger Teams, bevor sie 2019 ausstieg. Der Grund: Farooq wollte sich stärker anderen Film- und Fernsehprojekten widmen. Der Plan ging auf. Farooq übernahm nach ihrem „SOKO Leipzig“-Ausstieg zahlreiche Rollen im Kino und Fernsehen. Besonders viel Aufmerksamkeit bekam sie für „Contra“, außerdem war sie unter anderem in „Eingeschlossene Gesellschaft“ und „Du Sie Er & Wir“ zu sehen.

Steffen Schroeder: Mehr Zeit für Familie und andere Projekte

Als Tom Kowalski gehörte Steffen Schroeder von 2012 bis 2021 zum Ermittlerteam. Nach neun Jahren zog Schroeder einen Schlussstrich. Der Schauspieler wollte sich neuen Aufgaben widmen und zugleich mehr Zeit für seine Familie haben. Auch sein Engagement beim Weissen Ring, seine Arbeit als Autor und andere Projekte spielten bei der Entscheidung eine Rolle.

Sein Abschied bedeutete allerdings nicht, dass Tom Kowalski endgültig aus der Welt von „SOKO Leipzig“ verschwunden war. Jahre später kehrte Schroeder noch einmal in seine bekannte Rolle zurück. Auch außerhalb der Serie blieb der Vater von drei Söhnen vielseitig. Neben seiner Schauspielkarriere widmete er sich verstärkt dem Schreiben und seinem gesellschaftlichen Engagement.

Marco Girnth: 25 Jahre Jan Maybach

Ein besonders großer Einschnitt folgte zum 25-jährigen Jubiläum: Marco Girnth, der seit der ersten Folge als Jan Maybach dabei war, verabschiedete sich 2026 nach einem Vierteljahrhundert und über 500 Episoden aus der Serie. Der Schauspieler wollte sich nach zweieinhalb Jahrzehnten als Teil von SOKO Leipzig anderen Projekten widmen.

In der Serie wurde mit dem Serientod von seiner Rolle Jan Maybach ein spektakuläres Ende gewählt. Girnth steht in der ZDF-Serie „Praxis mit Meerblick“ als Dr. David Mandel vor der Kamera und ist als Dr. Mark Weber Teil in der ZDF-Serie „Frühling“. (tsch)