ZDF-Doku warnt vor Krieg im Weltraum - „dann würde die Stromversorgung in Deutschland zusammenbrechen“

„Star Wars ist schrecklich für Leute, die wissen, wie Krieg im Weltraum sein wird. Weil es da so Dinger mit Laser gibt, die fliegen und schießen“, sagt Etienne Marcuz von der Stiftung für strategische Forschung in Paris. „Für Weltraum-Physiker ist diese Vorstellung ein Albtraum.“

In der neuen „Die Spur“-Doku „Aufrüstung im All: Droht ein Weltraum-Krieg?“ des ZDF hält Vizeadmiral Thomas Daum, Inspekteur Cyber- und Informationsraum der deutschen Bundeswehr, ein solches Szenario wie im beliebten Film-Franchise für „wirklich noch eine ferne Zukunft“. Gleichzeitig fügt er an: „Der Weltraum ist inzwischen ein Gefechtsfeld geworden. Jede Nation nutzt den Weltraum für militärische Zwecke.“

Schon jetzt werden laut der ZDF-Doku Killer-Satelliten im Orbit getestet, die andere Satelliten aufspüren und ausschalten. Fotos von militärischen Aufklärungssatelliten, welche die Erde in einer Höhe von 200 bis 800 Kilometern umkreisen, bleiben zumeist geheim. Mit deren Hilfe soll dem Militär kaum noch etwas verborgen bleiben. Rund ein Drittel aller Satelliten hätte eine militärische Funktion, heißt es weiter. Welche Gefahren sich dadurch auch für Deutschland ergeben, beleuchtet der Film von Andreas Orth ebenfalls.

„Es gibt ein ganzes Spektrum von Bedrohungen“

Auch in Deutschland ist die Abhängigkeit vom Weltraum in den letzten Jahren massiv gestiegen - dabei geht es unter anderem um die Kommunikation, das Internet und die generelle Stromversorgung, die mit einem Zeitsignal aus dem All großflächig synchronisiert wird. Thomas Daum erklärt: „Wenn sie heute das Zeitsignal aus dem Weltraum abschalten, dann würde die Stromversorgung in Deutschland zusammenbrechen.“

Generalmajor Michael Traut warnt in der ZDF-Doku: „Die Bedrohung ist leider täglich, real und augenfällig. Es gibt ein ganzes Spektrum von Bedrohungen. Weltraum-Systeme werden beobachtet, verfolgt, ausgespäht, abgehört, es wird gestört.“ Davon bleibt auch Deutschland nicht verschont.

Atomwaffen im All?

Längst wird der Krieg auf dem Boden schon vom Weltraum aus gesteuert. „Es gibt keine Möglichkeit mehr, sich auf dem Gefechtsfeld zu verstecken“, erzählt Thomas Daum über die Satelliten, die bei jedem Wetter und zu jeder Tageszeit große Gebiete aufklären können. Und bald könnten die militärischen Mittel noch um einiges bedrohlicher werden.

Expertinnen und Experten befürchten, dass auch Atomwaffen im All eingesetzt werden könnten. Welche Folgen eine nukleare Explosion im Weltraum hätte? Die ZDF-Doku erklärt: Gamma-Strahlung würde die obere Atmosphäre der Erde treffen und einen kurzen, aber sehr starken elektromagnetischen Impuls auslösen, der sich rasend schnell ausbreitet. Die Energie könnte ganze Kontinente treffen.

Thomas Daum beschreibt die möglichen Folgen: „Ein solcher Impuls im All wird auch durchaus in die Richtung des Bodens gerichtet sein können und würde hier natürlich dann auch letztlich alles zerstören - vom Computer im Auto bis zur Waschmaschine. Das hat massiven Einfluss auch auf unsere Rechenzentren.“ Die Kommunikation und die Versorgung auf der Erde würde zusammenbrechen.

Kernwaffen im All sind völkerrechtlich verboten. Juliana Süß von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin mahnt jedoch: „Inzwischen gibt es eben auch Indizien oder zumindest hat es Meldungen aus den USA gegeben, dass Russland eventuell darüber nachdenkt, einen Atom-fähigen Satelliten im All zu platzieren.“

Die komplette „Die Spur“-Doku „Aufrüstung im All: Droht ein Weltraum-Krieg?“ ist in der ZDF-Mediathek verfügbar. (tsch)