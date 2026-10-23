„Ich bin links, aber nicht blöd“ZDF-Komiker Till Reiners spricht offen über seinen Reichtum

Till Reiners ist längst nicht mehr nur als Witzbold aus der ZDF-“heute-show“ bekannt, sondern füllt mit seinen Auftritten inzwischen bundesweit ganze Hallen. Dabei lohne sich die Satiresendung im Gegensatz zu seinen Live-Performances aus finanzieller Sicht kaum, wie er im Gespräch mit der „Süddeutschen Zeitung“ klarstellt. Demnach sei sein Honorar beim ZDF im Vergleich „völlig zu vernachlässigen“. Das Fernsehen sei für ihn stattdessen vor allem Werbung, so sagt er.

Dennoch sei er nach eigenen Angaben ein harter Verhandler, wenn es ums Geschäftliche geht. „Ich bin schon links, aber ich bin nicht blöd“, gibt Till Reiners zu verstehen. Auf einer Skala von eins bis zehn ordne er sich beim Reichtum bei einer Sieben ein. Ob er Millionär sei, ließ er allerdings offen.

Seinen Wohlstand verstecke er nicht, erzählt der Comedian weiter. Einen eigenen Fahrer wolle er aber beispielsweise nicht haben. Er erklärt: „Ich sehe mich dann selbst von außen und denke: Nee, der Typ will ich auch nicht sein.“

Till Reiners stand kurz davor, aufzuhören

Gegenüber der „Süddeutschen Zeitung“ verrät Till Reiners außerdem, dass er beinahe als Komiker aufgehört hätte. 2018 habe er kurz davor gestanden, ehe er bei einer Wanderung mit seinem besten Freund den nötigen Anstoß bekommen habe, mehr zu investieren.

Danach habe er unter anderem einen Fitnesstrainer engagiert und in den folgenden Jahren keine Auftritte mehr abgesagt. Mittlerweile spielt Till Reiners nach eigenen Angaben rund 60 Shows im Jahr. Dazu kämen etwa 20 Fernsehauftritte. Für den Herbst 2027 plant der 41-Jährige eine Arena-Tour. (tsch)