Christoph Kramer hat sich als Autor erfolgreich ein zweites Standbein aufgebaut. Sein erstes Buch „Das Leben fing im Sommer an“ wurde im vergangenen Jahr zum Bestseller und soll im Sommer 2027 sogar verfilmt werden. Sein zweiter Roman „Wolkenberührpunkt“ erschien vor knapp zwei Monaten. In der ZDF-Sendung „Volle Kanne“ hat der Fußball-Star nun über sein neustes Werk gesprochen und dabei auch die Frage beantwortet, wie viel Künstliche Intelligenz (KI) darin steckt.

„Es ist gefährlich mit dieser Künstlichen Intelligenz. Ich warne wirklich davor. Wir verlernen das Denken, da bin ich mir ganz sicher“, machte Christoph Kramer im Gespräch mit Nadine Krüger seine kritische Haltung gegenüber KI deutlich und fügte an: „Ich sehe da viel mehr Gefahr als irgendeine Chance drin.“ Ganz frei von Künstlicher Intelligenz ist sein neustes Buch allerdings nicht, wie er verriet.

Kommt von Christoph Kramer noch ein drittes Buch? „Vielleicht 2028“

Als er von der ZDF-Moderatorin gefragt wurde, wer denn das Cover von „Wolkenberührpunkt“ gemacht habe, sagte der ehemalige deutsche Nationalspieler: „Tatsächlich ich. (...) Ich habe da so ein bisschen rumprobiert mit Künstlicher Intelligenz und so einem Grafikprogramm.“ Da wunderte sich Nadine Krüger: „Ach, da ist Künstliche Intelligenz drin?“

Für Bildergestaltung nutze er KI, gab Christoph Kramer zu, stellte aber auch klar, dass er beim Schreiben seiner Bücher die Finger davon lasse. Selbst auf Meinungen anderer Personen verzichte Christoph Kramer weitestgehend während des Schreibens. Er erklärte: „Ich bin niemand, der unbedingt Feedback haben möchte während des Schreibprozesses.“

Etwa 30 bis 40 Seiten schicke er seinem Lektor, von dem er dann „kleine Wegweiser“ erhalte, „aber ich möchte eigentlich nicht so ein richtiges Feedback, weil das manipuliert immer auf eine Art, und ich möchte da so straight wie möglich mit meinen Gedanken und meinem Stil irgendwie durchkommen“, bekräftigte der 35-Jährige. Außerdem kündigte Christoph Kramer in der ZDF-Sendung noch ein drittes Buch an: „Es wird was kommen. Ich bin so ein bisschen dran. Ich würde sagen, vielleicht 2028.“ (tsch)