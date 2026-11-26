Drei Ausgaben der Satireshow „Journal Deluxe“ hat das ZDF veröffentlicht. Von der Ausladung des Journalisten Julian Reichelt abgesehen gab es bislang keine Gäste, die für einen Skandal gesorgt hätten. Dennoch ist Moderator Florian Schroeder weiterhin mit Kritik an einem vor dem Start publik gewordenen Konzeptpapier konfrontiert. Darin war zu lesen, dass unter anderem AfD-Chefin Alice Weidel, Ex-“Welt“-Chef Ulf Poschardt und der libertäre Tech-Milliardär Peter Thiel geeignete Show-Teilnehmer wären.

„Auch wenn das utopisch ist: Ich würde jederzeit Peter Thiel einladen“, bekräftigte Schroeder jetzt auf Nachfrage im Gesprächsformat „Missverstehen Sie mich richtig“. Die Debatte darüber, wem man eine Bühne bieten dürfe, empfinde er als „verlogen“ und eine „völlig bigotte Situation“. Schroeder: „Darf man Herrn Thiel eine Bühne bieten? Selbstverständlich. Vier Landespolizeien in Deutschland nutzen Palantir, seine Überwachungssoftware, und wir diskutieren darüber, ob der reden soll. Ich muss doch wissen, wer der Typ ist, dessen Software mich überwacht.“

Als öffentlich-rechtlicher Moderator müsse man sich fragen: „Mache ich Fernsehgarten und lade nur die ein, die eh schon bekehrt sind und die ich mag und die so denken wie ich, oder, wie ich's immer getan habe, wage ich die Herausforderung, begebe mich in die Debatte und gehe in die Nahaufnahme? Ich habe mich für die Nahaufnahme entschieden.“

Kritik an „Grünen, Linken und Co.“

Über das aus dem Februar 2026 stammende Konzeptpapier hatte im Oktober dieses Jahres zunächst die „Süddeutsche Zeitung“ berichtet. Der Artikel zitiert unter anderem eine Stelle, wonach das damals noch in Planung befindliche Satiremagazin Kritik an jenen üben solle, „die sonst selten kritisiert werden: Grüne, Linke und Co.“.

„Das war ein senderinternes Papier, wo in einem wilden Brainstorming zusammengetragen wurde, was könnte Thema sein einer Satiresendung, was in anderen Formaten des ZDF so nicht vorkommen würde?“, verteidigte Schroeder im Gespräch mit der Politökonomin Maja Göpel das Dokument. „Das war natürlich weder ein Konzept noch war das fertig, sondern es war ein Arbeitsstand, der mal intern herumgeschickt wurde.“ Es seien danach „fast alle Themen verworfen“ worden, weil sich „die Zielrichtung noch mal verändert“ habe.

Göpel sprach Schroeder auch auf die auffällige Ähnlichkeit zwischen den Sendetiteln „Journal Deluxe“ und „ZDF Magazin Royale“ an. Letztere Show, von Jan Böhmermann moderiert und mehrheitlich als „links“ wahrgenommen, endet im Dezember. Von einer etwaigen Anspielung auf das Böhmermann-Format will sein Quasi-Nachfolger allerdings nichts wissen. Man habe lediglich die ZDF-Sendereihen „auslandsjournal“ und „heute journal“ zitieren wollen - der Zusatz „Deluxe“ habe sich ergeben, weil es „zwei französische Worte“ seien. „Da haben wir gesagt, gut, es gibt eine Sendung, die heißt so ähnlich, aber die endet, und dann ist das auch kein Problem.“ (tsch)