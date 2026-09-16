Das ZDF lässt zum kommenden Wechsel in nächste Jahr nicht mehr die Sektflaschen knallen. Der Sender hat die traditionelle Silvestershow mit den Moderatoren Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner aus dem Programm gestrichen. Darüber berichtet die „Bild“, dem Portal „T-Online“ hat das ZDF die Entscheidung bestätigt.

Grund für die Absetzung der „Willkommen“-Sendung ist offenbar der Quotendruck durch das seit 2024 ausgestrahlte Konkurrenzformat „Silverster-Schlagerboom“ mit Florian Silbereisen. „Man habe gegen den anhaltenden 'Silbereisen-Hype' schlichtweg keine Chance“, heißt es vonseiten der „Bild“-Zeitung.

Der Quotenvergleich rechtfertigt diese Behauptung. Während die Silvestershow von Kiewel und Kerner in ihrer letzten Ausgabe nurmehr 2,47 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer interessiert hatte, schalteten beim Silbereisen-Format rund fünf Millionen Menschen ein. Diesem Druck kann und will sich das ZDF nach „Bild“-Informationen nicht mehr aussetzen.

ZDF setzt lieber auf Wissensformat

Statt einer Silvesterparty werde das ZDF dieses Jahr am Silvesterabend eine Quizsendung ausstrahlen, erklärte der Sender. Die Show werde von Johannes B. Kerner moderiert, während Andrea Kiewel in einem Expertenteam vertreten sein werde. Die Zuschauer könnten sich „auf einen unterhaltenden und glanzvollen Jahresausklang mit vielen prominenten Gästen freuen“.

Die „Willkommen“-Show hatte das ZDF erstmals im Jahr 2010 ausgestrahlt. Seit dem Jahreswechsel 2016/17 führen Kiewel und Kerner gemeinsam durch die Silvestergala, die unter anderem mit Auftritten nationaler und internationalen Musiker unterhalten hatte. Kiewel hatte die Sendung schon seit 2013 moderiert, jährlich mit einem anderen Partner.

Die Sendung hatte schon im Herbst 2025 einen Rückschlag erlitten. Nachdem die Stadt Berlin ihr die Subventionsmittel gestrichen hatte, fand die zuvor am Brandenburger Tor abgehaltene Veranstaltung am Silvesterabend 2025 am Hamburger Hafen statt. Der Andrang des Live-Publikums hatte sich Grenzen gehalten, und auch an den TV-Quoten machte sich der Wechsel bemerkbar. (tsch)