ZDF startet neue Krimi-Reihe mit „Tatort“-Star

Ob mit „Wilsberg“, „Der Alte“ oder der „SOKO“-Reihe - das ZDF lockt seit etlichen Jahren Millionen Krimi-Fans vor die TV-Bildschirme. Jetzt legt der Sender nach und startet eine neue Produktion. Die Dreharbeiten haben vor einigen Tagen in Eupen und Umgebung sowie Belgien begonnen - mit dem ein oder anderen bekannten Gesicht.

„Eifeltod“ lautet der Name der neusten ZDF-Krimi-Reihe. In den Hauptrollen: Marie Burchard und Bastian Reiber als Hauptinspektorin Jackie Baumgärtner und Hauptkommissar Ernst Weber. Diese bekommen es in den ersten beiden Filmen von Michael Schneider, deren Arbeitstitel „Das Mädchen im Hohen Venn“ und „Dammbruch“ lauten, mit rätselhaften Mordfällen zu tun, bei denen eine 23-Jährige, die im Moor gefunden wird, und die neu gewählte Direktorin einer Bildungseinrichtung im Mittelpunkt stehen.

Dreharbeiten bis Ende Oktober

Marie Burchard können Krimi-Fans bereits aus dem Münchener „Tatort“ kennen. Hier war sie in der Folge „Game Over“ zu sehen, die erstmals im Mai 2023 ausgestrahlt wurde. Bastian Reiber wiederum stand in mehreren Episoden von „In aller Freundschaft - Nachts in der Sachsenklinik“ vor der Kamera, war aber auch schon bei „SOKO Wismar“ sowie „Der Tatortreiniger“ dabei.

Wie „Quotenmeter“ berichtet, laufen die Dreharbeiten für „Eifeltod“ noch bis Ende Oktober. Sendetermine stehen für die neue ZDF-Produktion allerdings noch nicht fest. (tsch)