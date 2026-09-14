Vor zehn Jahren veränderte ein Unfall das Leben von Miriam Höller (39) nachhaltig. Die damalige Stuntfrau musste ihren Beruf beenden, einen schweren Verlust verkraften und ihr Leben neu sortieren. In einem neuen Video auf ihrem Instagram-Kanal erklärt Höller nun, warum sie dennoch positiv auf ihr Leben blicken kann.

Es sei „ein Moment, ein Anruf, ein Satz“ gewesen, „der mein Vertrauen ins Leben und in mich komplett zerstört hat“, berichtet Höller zu Beginn des Videos. Am 19. Juli 2016 erlitt sie bei einem Fotoshooting einen schweren Unfall, bei dem sie sich beide Füße brach. Der Vorfall bedeutete das Ende ihrer Karriere als Stuntfrau. Wenige Wochen später musste sie einen weiteren Schickssalschlag verkraften: den plötzlichen Tod ihres damaligen Lebensgefährten Hannes Arch.

Für Höller folgte ein „jahrelanger Kampf zurück ins Leben, ein Kampf darum, wieder Vertrauen ins Leben zu fassen und sich etwas Neues auszubauen“, erinnert sie sich. Sie sei damals an einem Punkt in ihrem Leben gewesen, an dem sie nicht mehr daran geglaubt habe „erfolgreich und glücklich“ zu werden oder das Leben wieder genießen zu können.

Miriam Höller spricht über schwere Schicksalsschläge

Diese prägenden Erfahrungen seien der Grund für ihr Video. Sie möchten mit ihrer Geschichte Menschen in ähnlichen Situationen Mut machen. Höller appelliert: „Ich möchte, dass du weitermachst, weil es möglich ist.“

Wenn sie heute auf die vergangenen zehn Jahre zurückschaue und sehe „was alles war und wer ich heute bin, dann ist so viel Schönes daraus entstanden“, betont Höller.

Höller schrieb nach ihrem Unfall ein Buch, hält Vorträge als Keynote-Speakerin zum Thema Resilienz und fand wieder die große Liebe. Seit 2025 ist Höller offiziell mit dem „First Dates“-Gastgeber und Koch Roland Trettl (55) liiert. Ihr verstorbener Lebensgefährte Hannes Arch habe ihr „einen seiner Freunde geschickt“, mit dem sie heute eine glückliche Beziehung führen kann, erzählt Höller lächelnd. All dies seien, „wunderschöne Dinge, die aus ganz, ganz tiefen Verzweiflungen und ganz schweren Verletzungen entstanden sind“.

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