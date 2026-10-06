„Zeit des Rückzugs“Marianne Rosenberg kündigt Auszeit an

Nach ihrem letzten großen Auftritt im Juli war es ruhig um Marianne Rosenberg geworden. Nun hat sich die Schlagersängerin wieder zu Wort gemeldet: Die 71-Jährige erklärte auf Instagram, dass sie sich zurückgezogen habe. Gleichzeitig arbeitet sie offenbar weiter an neuer Musik.

Rosenberg spricht von einer „Zeit des Rückzugs“ und „des Innehaltens“. Einen Abschied von der Musikbranche bedeutet das allerdings nicht. Sie möchte sie die Auszeit nutzen, um sich dem „Erfinden neuer Musik und neuer Texte“ zu widmen, fügte die Sängerin hinzu.

Fans können nun gespannt sein: Ist nach dem „Rückzug“ schon ein Comeback geplant? Bei ihrer Ankündigung blieb Rosenberg vage, ihren Fans schickte sie liebevolle Worte: „Ich schreibe, fühle, erschaffe und schicke euch dabei liebe Grüße. Ich umarme euch virtuell.“

Ihren letzten Auftritt absolvierte Rosenberg Ende Juli bei den Elblandfestspielen in Wittenberge. Dass sie nicht endgültig von der Bühne verschwunden ist, zeigen auch weitere geplante Konzerttermine. Laut Veranstaltungskalender soll sie im Januar 2027 bei der Schlagernacht Bernau auftreten. (tsch)