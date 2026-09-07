Zoff bei „Höhle der Löwen“Neuzugang legt sich direkt mit Kollegen an - Frank Thelen „muss eingreifen“

Ein Vater-Sohn-Duo sorgt in der ersten Folge der 20. Staffel von „Die Höhle der Löwen“ nicht nur mit seiner Erfindung für Aufmerksamkeit, sondern löst auch eine hitzige Debatte aus. Andreas und Fabian Berger präsentieren ihre „sauberdropz“, eine Reinigungslösung für Trinkflaschen und Thermoskannen. Gleich mehrere Löwen zeigen Interesse - bis die Diskussion plötzlich persönlich wird. Mittendrin: der Neuzugang der VOX-Show.

„Wer kennt es nicht: Du öffnest deine Trinkflasche oder Thermoskanne und da kommt dir dieser eklige Geruch entgegen“, erklären Andreas und Fabian Berger die Idee hinter ihrem Produkt. Trinkflaschen seien häufig nur schwer zu reinigen. Genau dieses Problem sollen „sauberdropz“ lösen.

Neu-Löwe Andreas Herb möchte investieren - und geht zum Angriff auf seine Kollegen über. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Die Anwendung ist denkbar einfach: Zunächst kommt ein wenig warmes Wasser in die Trinkflasche. Anschließend werden acht bis zwölf „sauberdropz“ hinzugegeben. Dann wird die Flasche verschlossen und für 30 bis 40 Sekunden geschüttelt. Zum Schluss muss die Flasche nur noch ausgespült werden und soll anschließend wieder komplett gereinigt sein. Für die weitere Entwicklung ihres Unternehmens wünschen sich Andreas und Fabian Berger von den Löwen 65.000 Euro. Im Gegenzug bieten sie zehn Prozent der Firmenanteile an.

Frank Thelen wütet: „Das ist wirklich nicht okay“

Bei den Investoren kommt die Erfindung gut an. „Ich bin total baff, dass es so etwas noch nicht gibt“, sagt Dagmar Wöhrl. Auch die Tatsache, dass Vater und Sohn ihr Produkt vollständig selbst produzieren, sorgt für Begeisterung. Judith Williams bezeichnet „sauberdropz“ sogar als „echten Problemlöser“. Dennoch ist sie am Ende die einzige Löwin, die nicht investieren möchte.

Die „sauberdropz“ von Andreas und Fabian Berger begeistern bei „Die Höhle der Löwen“ alle. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Frank Thelen und Ralf Dümmel entscheiden sich dagegen für ein gemeinsames Angebot. Allerdings verlangen sie dafür 30 Prozent der Firmenanteile. Dann schaltet sich Neu-Löwe Andreas Herb ein - und die Stimmung verändert sich schlagartig. Ralf habe er „selten im Premium-Regal gesehen“, stichelt der Neuling. Anschließend nimmt er sich auch Frank Thelen vor. Der habe zwar in die erfolgreichen Air-Up-Trinkflaschen investiert, „aber er hat ja nicht Air Up gemacht“.

Für Frank Thelen geht das zu weit. „Sorry, da muss ich eingreifen. Das ist wirklich nicht okay“, reagiert er wütend. Schließlich stamme das Design von seiner Designerin. „Deswegen ist die Marke heute so toll.“ Auch Ralf Dümmel meldet sich aufgebracht zu Wort: „Wir haben das aufgebaut!“ Andreas Herb lässt sich davon nicht beeindrucken und kontert, dass er das Design schon viel länger kenne. Frank Thelen ist fassungslos.

Schließlich macht Andreas Herb selbst ein Angebot: Er bietet Andreas und Fabian Berger die gewünschten 65.000 Euro und verlangt dafür 20 Prozent der Firmenanteile. Frank Thelen und Ralf Dümmel reagieren und verbessern ihr ursprüngliches Angebot. Statt der zunächst verlangten 30 Prozent wollen sie nun noch 25 Prozent der Anteile.

Damit endet die hitzige Auseinandersetzung schließlich zugunsten des Duos. Andreas und Fabian Berger entscheiden: Frank Thelen und Ralf Dümmel bekommen den Zuschlag für „sauberdropz“. (tsch)