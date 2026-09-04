Erst Bettina Lamprecht, dann Annina Hellenthal und jetzt Henrike Hahn – schon drei Bettys haben „Bettys Diagnose“ seit dem Start der Serie im Jahr 2015 verlassen. Letztgenannte war 2023 erstmals als Elisabeth „Betty“ Hertz zu sehen. Nun verlässt die Darstellerin der Hauptfigur die ZDF-Sendung zum Ende der 13. Staffel auf eigenen Wunsch, wie der Sender mitteilt.

Antonia Jungwirth ist die neue Hauptdarstellerin von „Bettys Diagnose“. (Bild: ZDF / Julia Feldhagen) Copyright: ZDF / Julia Feldhagen

Henrike Hahn wolle sich „anderen Rollen und Herausforderungen“ widmen, heißt es in der Mitteilung des ZDF. Die 40-Jährige wird in den neuen Folgen, die ab Freitag, 25. September, um 19.25 Uhr wöchentlich im ZDF und eine Woche vorab in der ZDF-Mediathek zu sehen sein werden, noch mit dabei sein. Aber auch ihr Ersatz taucht in der 13. Staffel erstmals auf.

„Bettys Diagnose“: Sie wird die neue Betty

So soll die neue Hauptdarstellerin Antonia Jungwirth zum Ende der Staffel, die voraussichtlich im Frühjahr 2027 ausgestrahlt wird, ihren ersten Auftritt als Babette „Betty“ Fuchs haben. Ab der 14. Staffel im Herbst 2027 wird sie dann dauerhaft als Leiterin der Aufnahmestation in der Aachener Karlsklinik vor der Kamera stehen.

Die 28-Jährige ist bereits aus der ARD-Serie „Rote Rosen“ bekannt, in der sie zwei Jahre lang die Rolle der Sara Herzberg verkörperte. In fast 400 Folgen war sie zu sehen. Jetzt soll sie schon bald zum neuen Gesicht von „Bettys Diagnose“ werden. (tsch)