Zwangspause für Gitarrist von The Offspring„Ernsthaftes gesundheitliches Problem“

Schlechte Nachrichten für Fans von The Offspring: Bei den anstehenden Konzerten wird einer der Rockmusiker auf der Bühne fehlen. Gitarrist Kevin „Noodles“ Wasserman muss vorerst eine Zwangspause einlegen. „Mit tiefer Traurigkeit muss ich bekannt geben, dass ich mich für eine Weile von Live-Auftritten zurückziehen muss“, schrieb der Künstler auf Instagram. Er müsse sich „um ein plötzliches und ziemlich ernstes gesundheitliches Problem kümmern“, fuhr der 63-Jährige fort, ohne Details zu diesem Problem anzugeben.

Von seinen Kollegen bei The Offspring erfahre er große Unterstützung, ließ Wasserman seine Fans wissen. Er werde vertreten werden. Außerdem versicherte er, „eher früher als später“ wieder auf die Bühne zurückkehren zu wollen. „Danke, dass ihr an mich denkt. Ich weiß das wirklich zu schätzen“, schrieb er an seine Fans gewandt.

The Offspring tourt gerade in den USA

The Offspring tourt derzeit durch die USA. Beim nächsten Halt der Punkrocker in Los Angeles am kommenden Samstag wird Wasserman schon nicht mehr dabei sein. Danach folgt eine Pause bis November, ehe die „Supercharged“-Tour fortgesetzt wird. Noch ist offen, ob der Gitarrist dann schon wieder in die Saiten greifen kann.

The Offspring gründete sich 1984, Wasserman ist seit 1985 mit an Bord. An seiner Seite weiß der Gitarrist Sänger Bryan „Dexter“ Holland, Bassist Todd Morse, Multiinstrumentalist Jonah Nimoy und Schlagzeuger Brandon Pertzborn. Internationale Bekanntheit erreichte die Band dank Hits wie „Pretty Fly (For a White Guy)“ und „Self Esteem“. (tsch)