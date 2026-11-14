Da hat also ganz Europa mal an einem Strang gezogen und sich vereint gegen einen Tyrannen aufgelehnt - nur um dann beim Wiener Kongress 1814/15 den Kontinent unter einer Handvoll Großmächte aufzuteilen und die alte Ordnung wiederherzustellen. Die Verhandlungen nach dem Ende Napoleons haben ganz schön lange gedauert, so lange, dass ein Teilnehmer geäußert hat: „Der Kongress tanzt, aber er kommt nicht vorwärts.“ In „Vienna Game“ wird das historische Ereignis nun auch als fiktive Serie verarbeitet. Was die Streamer in den nächsten Tagen noch zu bieten haben, erfahren Sie in der Übersicht.

„Vienna Game“ - Disney+

Auch die Freundschaft zwischen Al Davis (Christian Bale, links) und John Madden (Nicolas Cage) wird in „Madden“ erzählt. (Bild: Amazon Content Services LLC. / Chuck Zlotnik) Copyright: Amazon Content Services LLC. / Chuck Zlotnik

„Vienna Game“ ist eine sechsteilige deutsche „Hulu Original“-Serie, die ab Mittwoch, 18. November, bei Disney+ zu sehen ist. Es wird intrigiert und spioniert, geliebt und betrogen, getanzt und gefeiert. Rauschende Feste, prächtige Kostüme, politische Ränkespiele und amouröse Verwicklungen: „Vienna Game“ ist ziemlich viel „Bridgerton“, ziemlich viel Pomp und viel zu viel Personal. Zumindest in den ersten beiden Folgen, die vorab zur Verfügung gestellt wurden, werden quasi im Minutentakt neue Figuren vorgestellt - bis man irgendwann den Überblick verloren hat.

Im Mittelpunkt steht Wilhelmine von Sagan (Marlene Tanczik), die zur Zeit des Wiener Kongresses tatsächlich einige Fäden zog und dank ihrer Liaison mit Clemens Fürst von Metternich (Alexander Scheer) kräftig mitmischte im Spiel um Macht und Einfluss. Historisch eine sehr spannende Figur, verstrickt sich Wilhelmine von Sagan in der Serie in einem Netz aus Diplomatie, Spionage und Verrat. Und natürlich verliebt sie sich auch, und zwar ausgerechnet in Baron Amor Łaski (Daniel Donskoy). Der junge Mann ist arm, aber sexy und nicht nur charismatisch, sondern auch Bonapartist, Spion und Sagans politischer Gegenspieler.

Natürlich soll und darf eine Unterhaltungsserie vor allem unterhalten, aber ein wenig historische Ernsthaftigkeit wäre auch nicht verboten gewesen. Zumal der Wiener Kongress mit seinen Machtkämpfen, wechselnden Bündnissen und persönlichen Eitelkeiten genügend Stoff für ein spannendes Historiendrama bieten würde. Doch „Vienna Game“ ist vor allem eine Period-Dramedy mit opulenter Ästhetik, die sich im Walzertakt um sich selbst dreht.

„Madden“ - Prime Video

Sam Bankman-Fried (Anthony Boyle) und Caroline Ellison (Julia Garner) wollen die Finanzwelt revolutionieren. (Bild: Netflix) Copyright: Netflix

„Mein Dad sagte: Wenn du anfängst zu arbeiten, hörst du nie auf“, erklärt John Madden (mit blonder Perücke und Prothesen kaum wiederzuerkennen: Nicolas Cage) im Prime-Video-Biopic „Madden“ (ab Mittwoch, 18. November): „Versuch mit dem, was du liebst durchzukommen - so lange wie möglich.“ Sollte der echte John Madden diesen Ratschlag tatsächlich einmal von seinem Vater bekommen haben, so hat er ihn sich sehr zu Herzen genommen: 1967 wurde er von den Oakland Raiders als Assistenztrainer angeheuert und stieg nur zwei Jahre später zum Head Coach auf. Damals war er gerade einmal 32 Jahre alt und somit der jüngste Head Coach in der NFL-Geschichte. Und nicht nur das: In zehn Spielzeiten hatte Madden keine einzige Saison mit negativer Bilanz.

Nach dem Sieg beim Super Bowl 1977 war jedoch Schluss: Ein Magengeschwür und Burn-Out zwangen ihn, die Trainerkarriere an den Nagel zu hängen. Doch mit gerade einmal 42 Jahren war sein Leben zu diesem Zeitpunkt natürlich noch nicht vorbei: John Madden wurde Kommentator. An der Seite von Pat Summerall kommentierte er bis 2009 acht Super Bowls. Der Film unter Regie von David O. Russell erzählt davon. Auch zeigt er, wie Madden das Ziel verfolgt, mit einem Programmierer das erste Football-Videospiel zu entwickeln. Seit 1988 veröffentlicht Electronic Arts jährlich ein neues Spiel der Reihe „Madden NFL“. Bei Prime nimmt „Madden“ aber auch Maddens Freundschaft mit Al Davis (Christian Bale) in den Blick.

„The Altruists“ - Netflix

In der vierten Staffel von „Yellowjackets“ werden (von links) Natalie (Sophie Thatcher), Melissa (Jenna Burgess), Travis (Kevin Alves), Lottie (Courtney Eaton), Taissa (Jasmin Savoy Brown), Shauna (Sophie Nélisse), Van (Live Hewson), Akilah (Nia Sondaya) und Misty (Samantha Hanratty) endlich gerettet. Wie genau ist jedoch lange nicht klar. (Bild: 2026 Showtime Network Inc. All rights reserved.) Copyright: 2026 Showtime Network Inc. All rights reserved.

2019 traten Sam Bankman-Fried (Anthony Boyle) und Caroline Ellison (Julia Garner) mit einem großen Versprechen ins Rampenlicht: Das hochintelligente Duo wollte mit der Krypto-Börse FTX die Finanzwelt revolutionieren. Warum sich die große Ankündigung am Ende als gigantischer Betrugsfall samt Veruntreuung von acht Milliarden Dollar herausstellte, davon erzählt die achtteilige Netflix-Serie „The Altruists“ (ab Donnerstag, 19. November) von Oscar-Gewinner Graham Moore (“The Imitation Game - Ein streng geheimes Leben“) und Jacqueline Hoyt.

FTX befindet sich seit November 2022 in einem Insolvenzverfahren. Für die Miniserie ließen sich die Macher von Zeitungsartikeln von Kevin T. Dugan und Jen Wieczner zu dem Fall im „New York Magazine“ inspirieren. Regie führten James Ponsoldt, Kyle Patrick Alvarez, Mairzee Almas, Graham Moore und Silver Tree. Als Produzenten werden unter anderem auch der ehemalige US-Präsident Barack Obama und seine Frau Michelle aufgeführt.

„Yellowjackets“ - Paramount+

Die Wildnis hat sie nicht getötet - zumindest nicht alle von ihnen. Manche sind schon dem Flugzeugabsturz vor 19 Monaten zum Opfer gefallen. Andere verloren den Kampf ums Überleben innerhalb der Gruppe. Von der Highschool-Fußballmannschaft und ihren Begleitern sind in der vierten und letzten Staffel der Serie „Yellowjackets“ (acht Folgen ab Freitag, 20. November, bei Paramount+) nur noch wenige übrig.

Obwohl Shauna (Sophie Nélisse), Taissa (Jasmin Savoy Brown), Misty (Samantha Hanratty), Melissa (Jenna Burgess), Natalie (Sophie Thatcher), Lottie (Courtney Eaton), Van (Liv Hewson), Akilah (Nia Sondaya) und Travis (Kevin Alves) 1998 endlich gefunden und gerettet werden: Sie kehren schwer gezeichnet in die Gesellschaft zurück. Denn wie lebt man weiter, nachdem man Freundinnen sterben sah? Nachdem die Wildnis einen zu Mördern und zu Kannibalen machte? Und wie hält man seine eigenen abscheulichen Taten geheim? Das alte Leben scheint dagegen fast schon lächerlich simpel. Und eine weitere Frage bleibt: War der übernatürliche Horror in der Wildnis Wirklichkeit oder Einbildung?

Wie schon in den vergangenen drei Staffeln erzählt „Yellowjackets“ die Geschichte in zwei Zeitlinien. Während die Jugendlichen im Jahr 1998 mit großem Medienrummel nach Hause zurückkehren, verfolgt das gemeinsame Trauma die Überlebenden auch 25 Jahre später noch. Melanie Lynskey und Christina Ricci kehren als erwachsene Shauna und Misty zurück. Beide wurden für ihre Rollen in „Yellowjackets“ bereits für einen Emmy nominiert. Auch Tawny Cypress, Hilary Swank, Warren Kole, Sarah Desjardins sowie Elijah Wood sind erneut Teil des Casts. (tsch)