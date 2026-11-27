Ein Mann, der vor einer sambischen Familie auf dem Boden kniet, klatscht und Geld bietet, um überhaupt erst mal willkommen zu sein - die Szene aus der neuen „Goodbye Deutschland“-Folge wirkte nicht nur für die Fans der VOX-Dokusoap „irgendwie befremdlich“ oder „verrückt“. Manche Kommentare waren weitaus übler und rassistischer, weshalb das Social-Media-Team eine Anti-Hate-Speech-Stellungname postete, in der es unter anderem hieß: „Hinter jeder Geschichte steht ein echter Mensch.“ Sowie: „Fremd heißt nicht falsch!“

Doch worum ging es eigentlich? Nun, René Tschamler (31) hatte sich als technischer Trainer eines internationalen Industriekonzerns während einer Geschäftsreise ins südafrikanische Sambia in die Medienwissenschaftsstudentin Natascha (27) verliebt, die aus einer wohlhabenden Familie stammte. Nach drei Jahren Fernbeziehung stand sein Entschluss nun fest: Er würde nach Sambia ziehen und seine Traumfrau heiraten. „Sie ist sehr clever, sie ist emotional intelligent, sie bietet mir die Stirn ...“, zählte er auf, was er an ihr schätzte. Überdies sei sie sein Ruhepol und habe eine „sehr, sehr sanfte Stimme“.

Auch sie schien hin und weg: „Als ich ihn das erste Mal sah, traf es mich wie ein Blitzschlag“, erinnerte sie sich. „Mädchen wissen das sofort.“ René sei sehr aufmerksam, niemand habe sie je so gut verstanden.

Fürsprecher für die Liebe

Klang nach einem Perfect Match - doch andere Länder, andere Sitten: Um mit seiner Liebsten zusammenleben zu können, musste René erst mal ihre Familie überzeugen - unter anderem ging es um einen „Brautpreis“, den es zu zahlen galt. Vorher durften die beiden nicht mal daran denken, dass Natascha mal bei René übernachtete. (Passiert sei das dennoch einige Male, verriet der Ulmer lächelnd.)

Die Mitgift-Verhandlungen würde ein Fürsprecher für ihn führen - womit wir bei dem auf dem Boden knienden Mann wären: Dieser leitet eine deutsche Sprachschule in Sambias Hauptstadt Usaka, an der auch René fortan sein Geld verdienen würde.

Klaus (60) lebt schon seit 20 Jahren in Sambia, ist selbst mit einer Einheimischen verheiratet und kennt sich aus mit den lokalen Gepflogenheiten. Dass es bei der traditionellen „Kennenlern-Zeremonie“ um weit mehr als finanzielle Fragen gehen würde, ahnte René zunächst noch nicht. Ohne dass es so direkt gesagt wurde, musste er sich verschiedenen Tests unterziehen: Zunächst ließ man ihn und Klaus eineinhalb Stunden warten - wie geduldig zeigte er sich dabei? Man bot ihm einen Whiskey an - hätte er ihn angenommen, wäre er durchgefallen.

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Ungewöhnlich hoher Preis

Klaus' Kniefall brachte auch René zum Staunen, er gab zu, dass ihm die Szene unangenehm war. Aber was tat man nicht alles für die Liebe? Dann der nächste Geduldstest: Die Verhandlung wurde auf den nächsten Tag verschoben. Und an diesem wurde prompt der unerwartet hohe Brautpreis von (symbolischen) zwölf Kühen verlangt, umgerechnet 3240 Euro! „Das war schon ein Schock“, gestand René. Doch womöglich war auch das wieder nur ein Test? Nach einigem Hin und Her einigte man sich schließlich auf neun Kühe.

René war schon jetzt fix und fertig. Doch die nächste Überraschung folgte auf dem Fuß: Natascha sollte noch zwei Monate „Braut-Unterricht“ bei älteren Verwandten und speziellen Lehrern nehmen und in dieser Zeit weiter in ihrer Familie leben. Das sei nur gut für ihn, versicherte man ihm. René war nicht begeistert: „Wie so'n Verkauf. Wie wenn sie noch mal'n Auto zur Aufbereitung bringen.“ Dabei war Natascha doch jetzt schon längst seine Traumfrau. Immerhin ließ sich die Familie auf zwei Wochen Unterricht herunterhandeln. Dann aber war der Weg endlich frei für die Liebe - und Natascha war nach sambischem Brauch Renés Frau. (tsch)