ZZ Top trauern um ihren Drummer Frank Beard. Dies bestätigte die Band selbst auf ihrem Instagram-Kanal. US-Medienberichten zufolge sei Beard am 17. August im Alter von 77 Jahren im Kreise seiner Familie eingeschlafen. Bereits zuvor soll sich der Musiker in Hospizpflege auf seiner Ranch im texanischen Richmond befunden haben. Eine genaue Todesursache ist bislang nicht bekannt. Seit wenigen Wochen war Beard bei Auftritten von einem Ersatz-Drummer vertreten worden.

Er und Bassist Elwood Francis hätten „einen großartigen Freund und Mitstreiter verloren“, lässt sich Sänger Billy Gibbons in einem Instagram-Beitrag zitieren. Bei Frank Beard habe es sich um „einen der innovativsten Schlagzeuger“ gehandelt, dessen „unverkennbarer Backbeat“ entscheidend für den Erfolg der Gruppe gewesen sei.

Nach Frank Beards Tod: ZZ Top setzen Tour fort

Gegründet wurde ZZ Top bereits 1969, ihre größten Erfolge feierten die Rocker aus Texas aber in den 80ern mit Songs wie „Gimme All Your Lovin'“, „Sharp Dressed Man“ oder „Legs“. Bereits 2021 mussten die Mitglieder den Tod von Bassist Dusty Hill verkraften, der ebenso wie Frank Beard und Billy Gibbons bereits seit 1969 Teil der Band war.

Die bevorstehenden Konzerte in Salt Lake City und Colorado Springs haben ZZ Top abgesagt. Bereits am Wochenende wollen die Musiker ihre aktuelle Tour jedoch im texanischen Austin fortsetzen - einer Stadt, die seinen Bandkollegen zufolge „so etwas wie eine zweite Heimat“ für Frank Beard gewesen sei.

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