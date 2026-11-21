Im Strafprozess um das „Horrorhaus von Soest“ gegen vier Angeklagte könnte das Landgericht Arnsberg womöglich schon am kommenden Dienstag in zwei Fällen das Urteil verkünden.

Angeklagt sind zwei 25 und 29 Jahre alte Männer sowie zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren. In Soest in Westfalen soll eine Frau 2025 über Monate hinweg in einem Wohnhaus in Soest erniedrigt und misshandelt worden sein.

In dem Prozess, der Mitte Oktober begonnen hatte, geht es unter anderem um Körperverletzung, Vergewaltigung, Nötigung und Freiheitsberaubung. Das Opfer soll nach dem Martyrium länger intensivmedizinisch behandelt worden sein.

„Soester Horrorhaus“: Videomaterial aufgetaucht

Der 25-jährige Angeklagte, dem eine gemeinschaftliche Vergewaltigung im Kinderzimmer des Reihenhauses vorgeworfen wird, hatte die Tat „dem Grunde nach“ eingeräumt und bereut.

Das Gericht vereinbarte mit ihm und seiner Verteidigung eine Verständigung: Der Deal sieht einen Strafrahmen zwischen drei Jahren und vier Monaten mindestens und drei Jahren und acht Monaten höchstens vor, wie es am zweiten Prozesstag Anfang November hieß.

Kürzlich war überraschend ein Speichermedium mit umfangreichem Videomaterial aufgetaucht. Es entlastete den angeklagten 17-Jährigen deutlich. Laut Staatsanwaltschaft sind die Vorwürfe gegen ihn als nicht mehr gerechtfertigt zu bewerten. Der Vorsitzende Richter Marc Gährken hatte durchblicken lassen, dass in seinem Fall eine Geldbuße wahrscheinlich sei.

„Soester Horrorhaus“: Neue Vorwürfe gegen 29-jährigen Hauptangeklagten

Laut einer Gerichtssprecherin sind für den kommenden Montag und Dienstag (24.11.) noch Zeugenvernehmungen geplant. Im Anschluss sei dann noch am Dienstag eine Urteilsverkündung gegen den 25-Jährigen und 17-Jährigen wahrscheinlich.

Zugleich werde dann voraussichtlich eine Abtrennung der Verfahren gegen die beiden anderen – den Hauptangeklagten (29) und den 16-Jährigen – erfolgen.

Gegen den Hauptangeklagten hat die Staatsanwaltschaft inzwischen nach den neuen, ihn belastenden Videobeweisen eine weitere Anklage erhoben. Sie richtet sich auch gegen den 16-Jährigen und zusätzlich nun gegen die Ex-Partnerin des 29-Jährigen, wie die Gerichtssprecherin auf dpa-Anfrage berichtete. Die Frau sitzt seit mehreren Wochen in Untersuchungshaft.

Das Landgericht prüft derzeit, ob es auch in diesem Fall ein Verfahren eröffnet. Dann würden das alte und das neue Verfahren zu einem Prozess zusammengeführt, erläuterte die Gerichtssprecherin.

Ein Nachbar hatte das Opfer Anfang November mit Handschellen an einem Balken gefesselt auf der Terrasse gesehen, fast unbekleidet in eisiger Kälte. Er hatte die Polizei gerufen, die sie rettete. Die wohnungslose Frau war laut Anklage immer wieder ins Reihenhaus des 29-Jährigen gelockt worden.

Sie ist in dem Verfahren Nebenklägerin. Sie hatte laut Gericht per Video in nicht öffentlicher Sitzung ausgesagt. (dpa/red)