Regen, Sturmböen und Gewitter kommen in den nächsten Tagen auf Nordrhein-Westfalen zu. Bei Höchstwerten zwischen 10 und 15 Grad bleibt es heute stark bewölkt bis bedeckt, örtlich fällt Regen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Hinzu kommen starke bis stürmische Böen, am späten Abend sind am nördlichen Niederrhein lokal schwere Sturmböen möglich.

Ähnlich unbeständig wird das Wetter am Wochenende. Am Samstag werden bei Höchstwerten zwischen 10 und 14 Grad, im Bergland zwischen 7 und 10 Grad, zeitweise Regen sowie starke bis stürmische Böen erwartet. Im Laufe des Nachmittags soll der Wind nachlassen.

Dauerregen, Wind und Gewitter am Wochenende

Auch in der Nacht zum Sonntag und tagsüber bleibt es bedeckt und regnerisch. Teilweise ist mit Dauerregen, starkem Wind und Gewittern zu rechnen. Die Höchstwerte liegen zwischen 11 und 14 Grad.

Ein kleiner Lichtblick zeichnet sich am Montag ab. In der Nacht soll der Regen nachlassen und die Wolkendecke vorübergehend auflockern. Am Nachmittag zieht es jedoch wieder zu, und das wechselhafte Herbstwetter setzt sich fort. (dpa/red)