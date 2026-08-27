Ein roter humanoider Roboter sprintet über die blaue Bahn. Mitten im Lauf verliert die Maschine das Gleichgewicht, ihre Gliedmaßen schlagen unkontrolliert aus und der Körper überschlägt sich. Das kurze Video der „Robot Olympics“ verbreitete sich rasend schnell in den sozialen Netzwerken, wurde millionenfach aufgerufen und sorgte für ironische Kommentare wie „Ein Roboter ist gestorben“.

Das Ereignis ereignete sich während der zweiten Auflage der World Humanoid Robot Games, die vom 22. bis 26. August 2026 im National Speed Skating Oval in Peking stattfanden. Mehr als 2.000 humanoide Roboter aus 16 Ländern und über 660 Teams traten in 51 Disziplinen gegeneinander an, darunter Sprint, Weitsprung, Fußball, Gewichtheben sowie alltagsnahe Szenarien wie das Sortieren von Medikamenten oder das Navigieren in simulierten Fabriken und Büros.

Das virale Video zeigt eindrucksvoll, wo die Technik noch an ihre Grenzen stößt. Balance, Bremsverhalten und die präzise Kontrolle bei hohen Geschwindigkeiten stellen nach wie vor eine Herausforderung dar. Ähnliche Szenen, in denen Roboter in Sicherheitsbarrieren rasen, zusammenklappen, Funken sprühen oder auf Tragen abtransportiert werden, prägten das Bild der Spiele.

Ein humanoider Roboter „stirbt“ im Rennen der Robot Olympics

Zugleich demonstrierte die Veranstaltung deutliche Fortschritte. Im 100-Meter-Finale der großen Humanoiden lief der chinesische Roboter Tiangong Ultra die Strecke in 8,64 Sekunden und unterbot damit Usain Bolts Weltrekord von 9,58 Sekunden deutlich. Auch über 400 und 1500 Meter wurden menschliche Bestmarken gebrochen.

Die Spiele, die China als Schaufenster seiner Robotik- und KI-Ambitionen nutzt, zeigen: Humanoide Maschinen werden immer schneller und robuster. Gleichzeitig zeigen die spektakulären Fehlschläge, dass der Weg zu alltagstauglichen, zuverlässigen Systemen noch lang ist. Der gestürzte Roboter sorgte im Internet für Lacher – für die Entwickler liefert ein solcher Vorfall jedoch wertvolle Daten.

Für die hunderten Zuschauer waren die Auftritte der humanoiden Roboter gleichermaßen unterhaltsam – ob sie nun Erfolge feierten oder scheiterten. Einige robotische Läufer schafften es gar nicht erst aus den Startblöcken. Andere bewegten sich in einem Tempo über die Bahn, das eher an zügiges Gehen erinnerte, oder stürzten direkt nach dem Startschuss. Für Gelächter sorgte auch ein Roboter im Boxring: Er taumelte zur Seite, beugte sich über die Seile und blieb dort reglos liegen, bis Helfer ihn wegtrugen. (mbr)