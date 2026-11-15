Kölner Stadt-Anzeiger · Community

Kommentare · 0

Abo

Falscher AlarmKrokodil-Attrappe löst Polizeieinsatz aus

Eine aufmerksame Bürgerin meldete ein Krokodil in Rudolstadt. Ein Polizist fand das vermeintliche Reptil tatsächlich im Wasser.

An der Tür von einem Streifenwagen steht der Schriftzug „Polizei“.

In Rudolstadt hat eine täuschend echte Krokodil-Attrappe einen Polizeieinsatz ausgelöst

Copyright: David Inderlied/dpa

In Rudolstadt in Thüringen hat eine Krokodil-Attrappe in einem Bach einen Polizeieinsatz ausgelöst. „Eine aufmerksame Bürgerin“ habe am Freitag die Behörden wegen eines Krokodils in der sogenannten Remdaer Rinne angerufen, erklärte die Polizei am Sonntag. Ein Polizist entdeckte dann tatsächlich das vermeintliche Reptil im Wasser.

„Nach längerer Betrachtung konnten keine Bewegungen des Tiers festgestellt werden“, erklärte die Polizei weiter. Es habe sich dann herausgestellt, dass es sich „um eine sehr realistisch aussehende Attrappe handelte“.

Die Attrappe habe sich während des Einsatzes vom Ufer gelöst und sei weggetrieben, führten die Beamten aus. Wenige Stunden später sei dann erneut ein Krokodil gemeldet worden. „Nun lag es jedoch an einer Stelle, von der aus es aus dem Bach genommen werden konnte.“ (afp)

zurück zur Startseite