In Rudolstadt in Thüringen hat eine Krokodil-Attrappe in einem Bach einen Polizeieinsatz ausgelöst. „Eine aufmerksame Bürgerin“ habe am Freitag die Behörden wegen eines Krokodils in der sogenannten Remdaer Rinne angerufen, erklärte die Polizei am Sonntag. Ein Polizist entdeckte dann tatsächlich das vermeintliche Reptil im Wasser.

„Nach längerer Betrachtung konnten keine Bewegungen des Tiers festgestellt werden“, erklärte die Polizei weiter. Es habe sich dann herausgestellt, dass es sich „um eine sehr realistisch aussehende Attrappe handelte“.

Die Attrappe habe sich während des Einsatzes vom Ufer gelöst und sei weggetrieben, führten die Beamten aus. Wenige Stunden später sei dann erneut ein Krokodil gemeldet worden. „Nun lag es jedoch an einer Stelle, von der aus es aus dem Bach genommen werden konnte.“ (afp)