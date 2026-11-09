Ein Londoner Gericht hat den britischen Komiker und Schauspieler Russell Brand wegen Vergewaltigung schuldig gesprochen. Die Jury befand den Ex-Mann von Popstar Katy Perry am Donnerstag zudem wegen drei weiterer sexueller Übergriffe für schuldig. Vom Vorwurf der Vergewaltigung in zwei weiteren Fällen sowie eines versuchten sexuellen Übergriffs wurde er freigesprochen. Richter Joel Bennathan sagte, der 51-Jährige müsse mit einer „erheblichen Haftstrafe“ rechnen.

Die Staatsanwaltschaft hatte Brand zur Last gelegt, in den Jahren 1999 bis 2009 sexuelle Übergriffe auf sechs Frauen bis hin zur Vergewaltigung verübt zu haben. Brand wies die Vorwürfe im Prozess zurück. Die Urteilsverkündung verfolgte er reglos und mit geschlossenen Augen.

„Sein Blick veränderte sich, er rastete aus“

Staatsanwältin Riel Karmy-Jones hatte am Dienstag in ihrem Schlussplädoyer vor der aus acht Männern und vier Frauen bestehenden Jury gesagt, mehrere der mutmaßlichen Opfer hätten Brand anfangs als angenehmen Zeitgenossen empfunden. „Dann war es, als hätte sich seine Persönlichkeit verändert, als hätte es einen Wendepunkt gegeben. Sein Blick veränderte sich, er rastete aus“, sagte Karmy-Jones.

Brand hatte vor dem Southwark Crown Court in allen Anklagepunkten auf nicht schuldig plädiert. Er erklärte, er habe zwar früher ein promiskuitives Leben geführt, der Sex jedoch stets einvernehmlich gewesen. Brands Anwalt Ian Winter sagte in seinem Plädoyer, es sei „kein Straftatbestand, Frauen vor, während oder nach dem Sex unfreundlich zu behandeln“.

Die Staatsanwaltschaft hatte den Schauspieler zuvor als einen „Sexualstraftäter“ bezeichnet, der mit seinen Opfern „gnadenlos, berechnend und manipulativ“ umgegangen sei. Brand wurde bei den meisten Gerichtsterminen von seiner Frau Laura begleitet, die auch zu seiner Verteidigung aussagte. Die Londoner Polizei würdigte nach dem Urteil den „außergewöhnlichen Mut“ der Frauen, die Brand angezeigt hatten.

Brand spielte auch in Hollywood-Produktionen mit

Brand hatte seine Karriere als Standup-Comedian begonnen, bevor er Moderator beim Musiksender MTV und bei Reality-Fernsehserien wurde. Von 2006 bis 2008 moderierte er eine Radiosendung der BBC. Er musste nach einem geschmacklosen Live-Streich gehen, bei dem er eine anzügliche Sprachnachricht auf der Mailbox eines Schauspielers hinterlassen hatte, in der es um dessen Enkelin ging.

Brand war aber auch als Schauspieler erfolgreich und spielte in einigen Hollywood-Produktionen mit. Er lebt inzwischen im US-Bundesstaat Florida. In Onlinediensten, wo Brand unter anderem Verschwörungstheorien verbreitet, folgen ihm Millionen von Fans. (afp/red)