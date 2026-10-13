„Bitte verzeiht!“Sarah Kuttner sagt Lesungen aus gesundheitlichen Gründen ab

Moderatorin und Autorin Sarah Kuttner sagt ihre geplanten Lesungen der nächsten Wochen ab. „Liebe Alle! Leider muss ich aus gesundheitlichen Gründen alle anstehenden Lesungen ersatzlos ausfallen lassen“, schrieb die 47-Jährige auf Instagram und ergänzte: „Bitte verzeiht!“ Kommentieren konnte man ihren Beitrag nicht.

Ende September hatte Kuttner ein Instagram-Video gepostet und nach einem Arzttermin bereits eine Lesung in Göttingen abgesagt. „Hi Folks! Endlich wieder schlechte Nachrichten“, sagte sie an ihre Fans gerichtet. „Ich war gestern in der Frauenarztpraxis zur Krebsvorsorge und um es mit den Worten meiner Frauenärztin zu sagen: Scheiße.“ Es stünden weitere Untersuchungen an. In einem späteren Post sprach sie von einer Biopsie.

Sarah Kuttner will „nicht so gerne aufmunternde Worte“

Die Kommentare zu den Beiträgen rund um ihre Gesundheit stellte die ehemalige Viva-Moderatorin ab. Der Hintergrund: Sie wolle „nicht so gerne aufmunternde Worte“. Bei ihrer letzten Absage hatte sie zum Abschluss gesagt: „Drückt die Daumen, Ciao!“

Am 20. Oktober hätte Kuttner etwa in Potsdam aus ihrem Roman „Mama & Sam“ gelesen, am 22. Oktober in Erlangen. Weitere Termine waren für den November vorgesehen. (dpa/red)