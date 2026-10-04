Massenschlägerei, Steinwürfe, mindestens fünf Verletzte und ein beschädigtes Fahrgastschiff: Eine Schiffsparty auf dem Hennesee im Sauerland ist völlig aus dem Ruder gelaufen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte die Security zum Ende der Veranstaltung in der Nacht zum Samstag eine Person vom Schiff verwiesen, die durch aggressives Verhalten auffällig geworden sei. Einige Partygäste, die mit der Maßnahme nicht einverstanden gewesen seien, hätten sich mit der Person solidarisiert.

Die Personen warfen laut der Polizei vom Ufer aus Steine auf das Schiff, das an einem Anleger vertäut war. Mindestens fünf Scheiben seien zu Bruch gegangen. Außerdem sei es zu mehreren Schlägereien rund um den Anleger gekommen. Anrufer meldeten eine Schlägerei unter 30 bis 50 Personen.

Prügeleien in kleinen und größeren Gruppen

Die Polizei rückte mit mehreren Streifenwagen an. Die Lage war sehr unübersichtlich, wie ein Polizeisprecher schilderte. Es seien Prügeleien in kleineren und größeren Gruppen auf dem weitläufigen Gelände festgestellt worden. Wer sich hier mit wem aus welchem Grund geprügelt hat, müsse noch weiter ermittelt werden.

Einige Personen flohen bei Eintreffen der Polizei. Bei den Schlägereien wurden nach ersten Erkenntnissen mindestens fünf Personen leicht verletzt. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und Landfriedensbruch. Der Polizeieinsatz dauerte gut zwei Stunden bis in die frühen Morgenstunden. (dpa)