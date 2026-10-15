Beim Einsturz eines Schuldaches in Pakistan sind laut örtlichen Behörden mindestens 28 Schüler und eine Lehrerin ums Leben gekommen. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei und Rettungskräften in Peshawar, im Nordwesten des Landes. Es wird befürchtet, dass weitere Opfer unter den Trümmern liegen. Die Rettungsarbeiten dauern an. Unter den Toten seien sechs Mädchen, hieß es.

Kinder im Alter von bis zu 12 Jahren waren in den Klassenzimmern, als das Dach am frühen Morgen einstürzte, sagte Bilal Faizi, Sprecher der pakistanischen Rettungsdienste. Mehr als 40 Menschen seien teils schwer verletzt und zur Behandlung in das städtische Krankenhaus gebracht worden, sagte Klinik-Sprecher Mohamed Asim.

Mehrere Kinder seien von Stahlstangen getroffen worden und befänden sich in einem kritischen Zustand. Er befürchte daher, dass die Zahl der Todesopfer weiter steigen könne.

Eigentümer der Schule festgenommen

Dutzende Rettungskräfte, unterstützt von schwerem Gerät und Freiwilligen, räumten örtlichen Medienberichten zufolge die Trümmer weg, um eingeschlossene Kinder zu bergen. Fernsehaufnahmen zeigen Eltern, die panisch durch die Straßen rennen, und Krankenwagen, die Kinder in die Krankenhäuser bringen.

Eine Rettungskraft trägt ein verletztes Kind, nachdem er es aus den Trümmern eines eingestürzten Daches einer Privatschule geborgen hat. Copyright: Arif Khan/AP/dpa

Das eingestürzte Gebäude hatte laut Polizei drei Etagen. Der Eigentümer der Schule sei festgenommen worden. Die Ermittlungen dauerten an. Die Ursache für das Unglück war zunächst unklar.

Ersten Medienberichten zufolge waren zum Zeitpunkt des Einsturzes mehr als 100 Kinder in der Schule. Eine offizielle Bestätigung gab es hierfür nicht.

Schon wieder stürzt in Pakistan ein Schuldach ein

In Pakistan kommt es immer wieder zu Gebäudeeinstürzen. Als Ursachen gelten häufig Mängel bei den Sicherheitsstandards und der Einsatz minderwertiger Baumaterialien.

Erst im Juni starben mehr als ein Dutzend Kinder in Lahore, als das Dach eines privaten Nachhilfeinstituts einstürzte. Teile des Gebäudes befanden sich Berichten zufolge damals noch im Bau. (dpa)