Bei einem Verkehrsunfall bei Iserlohn (Märkischer Kreis) sind zwei Menschen lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei verlor der Fahrer aus Holzwickede am Mittwochabend (16. September) auf dem Weg Richtung Schwerte die Kontrolle über sein Auto. Daraufhin stieß der 35-Jährige mit einem Baum zusammen. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in eine Spezialklinik.

Mit im Auto saß laut Polizei außerdem ein 17-Jähriger, der ebenfalls lebensgefährliche Verletzungen erlitt. Der Beifahrer kam per Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Warum der Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen verlor, war zunächst nicht bekannt. Die Ermittlungen der Polizei laufen. (dpa/red)