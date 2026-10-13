Ein Linienbus ist bei einem Unfall in Baden-Württemberg in der Mitte geteilt worden – der 50 Jahre alte Fahrer erlitt schwere Verletzungen. Drei Fahrgäste, darunter ein Kind, wurden leicht verletzt, wie die Polizei am Abend mitteilte. Der Gelenkbus sei gegen Büsche und Sträucher gefahren – und in zwei Teile auseinander gefallen.

Der Bus war am späten Nachmittag auf einer Kreisstraße zwischen Sindelfingen und Aidlingen aus noch ungeklärter Ursache ins Schlingern geraten und von der Fahrbahn abgekommen.

Zwei verletzte Fahrgäste im Alter von 26 und 27 Jahren kamen ebenso wie der Fahrer ins Krankenhaus. Ein zwölfjähriges Mädchen wurde ambulant behandelt. Ein elfjähriges Kind blieb unverletzt. Der Schaden wird auf etwa 200.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen. (dpa)