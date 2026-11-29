Bei einem Dachgeschossbrand in Spenge (Kreis Herford) ist ein 81-jähriger Bewohner gestorben. Das Haus ist derzeit nicht mehr bewohnbar, auch andere Wohnungen wurden in Mitleidenschaft gezogen, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Die Brandursache sei unklar.

Als die Einsatzkräfte am Samstagmittag am Brandort eintrafen, sei ihnen ein Nachbar des 81-Jährigen entgegengekommen. Er hatte noch versucht, den Mann aus dem Haus zu retten, und sich dabei leichte Verletzungen zugezogen. Der 81-Jährige konnte nur noch tot geborgen werden.

Die Polizei wollte sich zu dem Brand nicht äußern und verwies auf die Staatsanwaltschaft in Bielefeld. (dpa)