Der Zoll in Deutschland geht am Dienstag (17. November) massiv gegen Schwarzarbeit vor. Im Fokus steht die Sicherheitsbranche. Mit einem Netzwerk von Scheinfirmen sollen mehrere Millionen Euro an Sozialversicherungsbeiträgen hinterzogen worden sein. Die Razzien finden in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, aber auch zu Teilen in Berlin, Bayern, Brandenburg, Schleswig-Holstein, Hessen und Bremen statt. Sie werden im Auftrag der Staatsanwaltschaften Hannover, Köln und Hildesheim durchgeführt.

Rund 1000 Zöllnerinnen und Zöllner der Finanzkontrolle Schwarzarbeit werden im Rahmen von mehreren Ermittlungsverfahren gegen insgesamt 16 Hauptbeschuldigte sowie 42 weitere Personen aktiv. Durchsucht werden fast 130 Wohn- und Geschäftsräume, auch Spezialkräfte der Bundespolizei waren im Einsatz. Mithilfe von Bargeldspürhunden sollen Vermögenswerte gesichert werden. Es geht um insgesamt über sechs Millionen Euro.

Sechs Beschuldigte wurden nach Angaben der Staatsanwaltschaft festgenommen. Daneben wurde Beweismaterial gesichert. „Im Rahmen der heutigen Durchsuchungsmaßnahmen konnten zahlreiche Datenträger und beweisrelevante Unterlagen sichergestellt werden. Diese gilt es nunmehr auszuwerten, um die Tatvorwürfe umfassend aufklären zu können“, so Sinan Sengöz, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Köln.

Razzia gegen Schwarzarbeit mit Fokus in NRW

Die Scheinfirmen sollen hauptsächlich in NRW ansässig sein. Es sollen Scheinrechnungen an diverse Unternehmen verkauft und somit die Basis für mutmaßliche Straftaten anderer Beteiligter, der Rechnungskäufer, geschaffen worden sein. Das aus der Verschleierung gewonnene Schwarzgeld soll sodann insbesondere dazu eingesetzt worden sein, um das Personal der Security-Firmen in bar zu entlohnen. Die Staatsanwaltschaft spricht von Organisierter Kriminalität.

Das Prinzip mit den Scheinfirmen funktioniert so: Unternehmen A gibt Teile eines Auftrags an Firma B weiter, die aber nur auf dem Papier existiert. Firma B erbringt keine eigene Leistung, sondern stellt fiktive Rechnungen aus und zahlt das Geld abzüglich einer Provision in bar an Firma A zurück. Die Arbeit erledigen weiterhin die eigenen Mitarbeitenden von Firma A, die einen Teil ihres Lohns schwarz erhalten und auf dem Papier nicht vollständig abgesichert sind.

Ziel des Konstrukts ist es, Behörden über die tatsächliche Leistungserbringung zu täuschen und Steuern sowie Sozialabgaben einzusparen. Dadurch kann Firma A ihren Service günstiger anbieten.

Immer wieder führt der Zoll im Auftrag der Staatsanwaltschaften Razzien gegen Schwarzarbeit durch. So wurden Ende September gezielt Barbershops und Nagelstudios in Köln, Bergisch Gladbach, dem Oberbergischen Kreis und dem Rhein-Sieg-Kreis kontrolliert. Die Aktion war lokal begrenzt und hatte nicht annähernd das Ausmaß wie die aktuellen Razzien in der Sicherheitsbranche. (cme)