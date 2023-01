Bihucourt – In Nordfrankreich haben heftige Unwetter Dächer von den Häusern gefegt und zu Stromausfällen geführt. In der Gemeinde Bihucourt nordöstlich von Amiens wurden 150 Menschen aus ihren Häusern in Sicherheit gebracht, wie die Präfektur Pas-de-Calais in der Nacht zum Montag mitteilte.



Bürgermeister Benoît-Vincent Caille sagte dem Sender BFMTV, etwa zwei Drittel der Häuser in dem Ort seien beschädigt worden. Das Unwetter sei nur kurz, aber sehr heftig gewesen.



Frankreich: Knapp 3000 Haushalte nach Unwetter zeitweise ohne Strom

In einem bei Twitter veröffentlichten Video soll der Moment zu sehen sein, als der Tornado das französische Dorf Bihucourt trifft. Zunächst wiegen Bäume im Wind, dunkle Wolken sind am Himmel zu sehen.



Durch die schweren Unwetter wurden mehrere Häuser abgedeckt. Copyright: AP

Dann nimmt die Lage rasant an Fahrt auf: Zunächst wirbeln Blätter und kleinere Teile durch die Luft, dann neigen sich die Bäume stark und zum Schluss fegen heftige Böen durch den Vorgarten, in dem das Video aufgenommen wurde. Metallteile, Teile des Gartenzauns und auch die Pflanzen werden durch den Tornado verweht.

Die Präfektur schrieb von „starken Windböen vom Typ Tornado“. Ein Mensch sei in der Gegend leicht verletzt worden. Auch Innenminister Gérald Darmanin schrieb auf Twitter, die Gegend sei von einem Tornado getroffen worden.



Zwischen Le Havre und Paris waren wegen des Unwetters zwischenzeitlich etwa 2900 Haushalte in verschiedenen Orten ohne Strom, wie die Präfektur Eure mitteilte. (mab/dpa)