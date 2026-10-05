Auch zu Beginn der neuen Woche können sich die Menschen in Nordrhein-Westfalen über mildes Herbstwetter und Sonne freuen. Laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) schlägt das Wetter Mitte der Woche jedoch um. Der Montag bleibt dabei aber noch größtenteils sonnig und trocken. Die Temperaturen liegen höchstens zwischen 19 und 23 Grad.

Der Dienstag startet zunächst mit einigen Nebelfeldern, im Laufe des Tages wechseln sich Sonne und Wolken ab. Größtenteils bleibt es laut Vorhersagen des DWD trocken, nur im Münsterland kann es auch Schauer geben.

Temperaturen fallen – Regenwetter passt zum Herbst

Auch der Mittwoch startet erst einmal trocken. Später verdichten sich die Wolken, nachmittags erwartet der DWD auch Regen und schließt auch einzelne Gewitter nicht aus. Die Temperaturen übersteigen dabei nicht die 23 Grad.

Am Donnerstag erwartet die Menschen in Nordrhein-Westfalen Herbstwetter. Der Tag startet bewölkt und regnerisch, später geht der Regen in einzelne Schauer über. Dabei werden es höchstens 17 Grad, im Bergland 11 Grad. Der DWD erwartet mäßigen, teils böig auffrischenden Wind. (dpa/red)