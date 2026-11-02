Nach einem Unfall auf einer Autobahn in Nordrhein-Westfalen ist ein 21-Jähriger beim Aussteigen aus seinem Wagen von einem anderen Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Der Mann war am Sonntagabend auf der A2 bei Bielefeld unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Auto verlor, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Sein Wagen kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Mittelschutzwand. Anschließend schleuderte er nach rechts, stieß gegen die Seitenschutzwand und kam dort zum Stehen. Der 21-Jährige stieg daraufhin aus und betrat die Fahrbahn, wo ihn ein Auto tödlich erfasste. Während der Unfallaufnahme war die A2 in Richtung Hannover zwischen Bielefeld-Süd und Bielefeld-Ost für mehrere Stunden gesperrt. (afp)