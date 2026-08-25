Nach einem schweren Unfall im nordrhein-westfälischen Löhne ist ein 13‑jähriges Mädchen seinen schweren Verletzungen erlegen. Das Mädchen war von einem Lastwagen angefahren worden. Ein Rettungswagen brachte es in ein Krankenhaus, doch jede Hilfe kam zu spät.

Die 13‑Jährige war im ostwestfälischen Löhne an einer Ampel an der Lübbecker Straße in Höhe des dortigen Einkaufszentrums von einem abbiegenden Lastwagen angefahren und lebensgefährlich verletzt worden. In der Nacht zum Dienstag (25. August) verstarb das Mädchen im Krankenhaus, teilte ein Pressesprecher der Polizei mit.

Der Fahrer habe einen Schock erlitten. Die genauen Umstände des Unfalls würden untersucht. Dazu sei ein Verkehrsunfallaufnahmeteam eingesetzt worden.

Der Lastwagen wurde beschlagnahmt und abgeschleppt. Das Mädchen war laut Polizei mit dem Fahrrad unterwegs. Möglicherweise habe der Fahrer sie übersehen. Zuvor hatte der WDR berichtet. (dpa/red)