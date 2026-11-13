Wieso tauchen im Herbst 2024 an Rügens Küste in kurzer Zeit ungewöhnlich viele tote Kegelrobben auf? Dieses Rätsel sorgte bundesweit für Schlagzeilen und beschäftigte Behörden und Wissenschaftler.

Nun befasst sich auch ein Gerichtsprozess mit der Frage. Seit Freitag stehen in Bergen auf Rügen zwei Fischer vor Gericht, denen vorgeworfen wird, gegen das Tierschutzgesetz verstoßen zu haben. Im Zentrum des Verfahrens steh eine etwa 670 Meter lange Reuse, die damals vor der südöstlichen Küste Rügens im Wasser war.

Mindestens 24 Kegelrobben in Reuse verendet

Bei einer Kontrolle Mitte Oktober 2024 wurden bei einem Tauchgang fünf tote Robben gefunden, wie die Vertreterin der Staatsanwaltschaft Stralsund zum Auftakt des Verfahrens ausführte. Allerdings nicht in der Reuse, sondern darunter. Die Staatsanwaltschaft wirft den beiden Fischern vor, den Tod dieser fünf Robben zumindest billigend in Kauf genommen zu haben.

Obwohl beide in der ersten Oktoberhälfte mitbekommen hätten, dass Robben in der Reuse erstickten, hätten sie keine Schutzmaßnahmen ergriffen. Sie sollen vielmehr tote Tiere aus der Reuse entfernt und teils zur Verschleierung andernorts entsorgt haben. In der ersten Hälfte des Oktobers 2024 seien mindestens 24 Kegelrobben in der Reuse verendet.

Mehr Totfunde binnen eines Monats als im ganzen Vorjahr

Im Herbst 2024 waren in der Region viele tote Robben gefunden worden. Nach früheren Angaben waren es 44 binnen eines Monats und damit mehr als im ganzen Jahr davor – an der gesamten Küste Mecklenburg-Vorpommerns. Kegelrobben machen Fischern zu schaffen, indem sie Fische teils aus den Netzen fressen und diese beschädigen.

Die Fischer – ein 67-Jähriger und sein 44‑jähriger Sohn – äußerten sich selbst nicht zu den Vorwürfen. Der Anwalt des Sohnes trug allerdings eine Erklärung vor, nach der sein Mandant in einem längeren Zeitraum des mutmaßlichen Tatzeitraums nicht vor Ort gewesen sei. Die Reuse sei zudem währenddessen durch das Öffnen bestimmter Teile fanguntauglich gemacht worden.

Fischer Christoph Pretzel (l-r), Rechtsanwalt Gerald Karberg, Rechtsanwalt Joachim Kahl und Fischer Ferdinand Pretzel stehen vor Beginn des Verfahrens im Verhandlungssaal des Amtsgerichts. Copyright: Stefan Sauer/dpa

Ein damaliger Ermittler sagte im Verfahren, dass die Beschuldigten schließlich die Reuse entfernten, demnach aus Frust über die Anschuldigungen und Ermittlungen. „Einige Tage nachdem die Reuse weg war, ging die Anzahl der Totfundmeldungen deutlich zurück“, sagte der ehemalige Polizist in der Zweigstelle des Amtsgerichts Stralsund in Bergen auf Rügen. „Es gibt gar keine andere logische Erklärung eigentlich“, so der 62-Jährige. Er verwies dabei auch auf Auffälligkeiten in anderen Jahren.

Schon vor Jahren Ermittlungen

Demnach gab es schon 2023 eine Häufung von Totfunden - wenn auch nicht in dem Ausmaß wie 2024 - zu einer Zeit als die Reuse im Wasser war. Auch zwischen September und Dezember 2017 hatte es an der Nordküste des Greifswalder Boddens auffällig viele Robben-Totfunde gegeben. Damals richteten sich Ermittlungen gegen denselben Fischereibetrieb, der damals noch vom Vater und inzwischen vom Sohn geführt wird.

Der Tatnachweis konnte laut Staatsanwaltschaft Stralsund aber seinerzeit nicht mit der für eine Anklage notwendigen Sicherheit geführt werden. Das Verfahren wurde eingestellt.

Auf die Häufung 2024 folgten umfangreiche Ermittlungen. Das Deutsche Meeresmuseum untersuchte Tiere, ebenso das Institut für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung (ITAW). Die Experten fanden keine Krankheiten, Vergiftungen oder dergleichen als mögliche Todesursache. Vielmehr seien die Tiere gut genährt und eigentlich in gutem Zustand gewesen. Schon früh hieß es etwa vom Deutschen Meeresmuseum, dass es Hinweise auf Ersticken als Todesursache gebe.

Auch Suche nach DNA

Die Ermittler untersuchten die fragliche Reuse auch auf mögliche DNA-Spuren - ohne Erfolg. Solche Analysen seien ohnehin schwierig, weil entsprechendes Gen-Material im Meer sofort wieder ausgewaschen werde, hieß es damals.

Robben werden auf den Boden gesprüht. Im Hafen von Stralsund vor dem Ozeaneum veranstalten Mitglieder des Umweltverbands eine Mahnwache zu Robbentodesfällen. Copyright: Stefan Sauer/dpa

Vor Gericht berichtete der damalige Ermittler auch von einem Hubschrauberüberflug, den er beauftragte, um Position und Größe der Reuse genauer zu bestimmen und mögliche andere legale oder illegale Fanggeräte festzustellen oder auch weitere Totfunde. Auch Modelle möglicher Driftwege ließ er vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) erstellen, um Hinweise auf den Ursprung der toten Robben zu erhalten.

Strafbefehle nicht akzeptiert

Während der Ermittlungen sei ihm unterschwellig klargemacht worden, es sei offenkundig, wie die Robben verendet seien. Es habe sich aber niemand bereiterklärt, auszusagen. Demnach sagte der Betreiber eines lokalen Fischimbisses nach anfänglicher Zurückhaltung aber doch aus. Nach Darstellung des Polizisten, weil er zunehmend anderweitig in Konflikt mit den beiden Fischern geraten war.

Auch der Imbissbetreiber sagte im Verfahren: „Alle wissen's, keiner sagt was.“ Auf die Frage der Staatsanwältin, ob die beiden Fischer vor Ort für ihre mutmaßliche Aktion von den lokalen Fischern noch Beifall erhalten haben, sagte der 37-Jährige: „Ja.“ Der ältere Fischer habe ihm am Tag der Kontrolle Mitte Oktober geschildert, wie man tote Robben aus der Reuse befördert.

Laut Staatsanwaltschaft sollen die Fischer dazu die Reuse angehoben, und die Robben mit dem Fuß hinausbefördert haben - mit dem Kopf voran. Andere sollen sie mit Leinen transportiert haben. Strafbefehle vom Anfang des Jahres haben sie nicht akzeptiert, weshalb es zur Verhandlung gekommen ist. Sie soll kommenden Mittwoch fortgeführt werden. (dpa)