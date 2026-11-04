Schrecklicher Fund in München: In einem Hotelzimmer in der Nähe des Hauptbahnhofs ist ein totes Kind entdeckt worden.

Die Polizei sei deshalb am Mittwochvormittag (4. November) alarmiert worden, sagte ein Sprecher. „Wir gehen von einem Tötungsdelikt aus.“

Totes Kind in Hotelzimmer in München gefunden

Das Mordkommissariat der Münchner Polizei ermittelt in dem Fall. Zum Alter des Kindes machte der Sprecher zunächst keine Angaben. Auch zu möglichen Tatverdächtigen äußerte er sich nicht.

Nach „Bild“-Informationen sei das Kind zwölf Jahre alt. Die Mutter lag dem Bericht zufolge schwer verletzt neben dem Kind. Bei der Frau soll es sich um eine Ukrainerin handeln.

Ein Mitarbeiter des Hotels fand die beiden Personen. Sie sei anschließend von einem Kriseninterventionsteam betreut worden. (red/dpa/afp)