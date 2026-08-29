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Touri-HotspotKalifornien-Küstenstraße wegen Brand gesperrt

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29.08.2026, USA, Big Sur: Ein Feuerwehrauto fährt vorbei, während sich in Big Sur, Kalifornien, ein Waldbrand namens „Plaskett Fire“ in Richtung Highway 1 ausbreitet. Foto: Ethan Swope/FR171736 AP/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Ein Feuerwehrauto fährt am Samstag (29. August 2026) vorbei, während sich in Big Sur, Kalifornien, ein Waldbrand namens „Plaskett Fire“ in Richtung Highway 1 ausbreitet.

Copyright: Ethan Swope/FR171736 AP/AP/dpa

Touristen lieben die Aussicht, der US-Highway führt die gesamte Pazifikküste entlang. Doch ein Abschnitt ist jetzt nicht befahrbar.

Waldbrände in den USA beeinträchtigen den Tourismus an der Westküste: Ein Abschnitt der berühmten und malerischen Küstenstraße Highway 1 in Kalifornien ist gesperrt, um die Brandbekämpfung von zwei Feuern in der Nähe zu unterstützen, wie es von offizieller Behördenseite heißt.

Am Freitag wurde die Sperrzone vergrößert: Der inzwischen rund 70 Kilometer lange betroffene Abschnitt an der Pazifikküste liegt rund 250 Kilometer südlich von San Francisco. Der Küstenstreifen in der Big-Sur-Region ist wegen spektakulärer Aussichtspunkte bekannt.

Kontrolliertes Abbrennen

Geschäfte in der Region hätten wegen der Brände geschlossen, berichtete die Zeitung „San Francisco Chronicle“. Auch das Hotel- und Gastgewerbe sei betroffen - ausgerechnet in einem der umsatzstärksten Monate. Feuerwehrleute versuchten dem Bericht zufolge, mit kontrollierten Abbrennarbeiten Brandschneisen zu vergrößern, um Häuser und Geschäfte des Highway-1-Korridors zu schützen. (dpa/red)