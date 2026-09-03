Nach der Rückkehr des britischen Prinzen Harry (41) und seiner Frau, Herzogin Meghan (45), nach Großbritannien hat US-Präsident Donald Trump ihnen mangelnden Respekt vor dem britischen Königshaus vorgeworfen. „Ich fand, sie haben die königliche Familie sehr respektlos behandelt“, sagte er vor Journalisten im Oval Office. Vor allem der Umgang gegenüber Queen Elizabeth II. und ihrem Sohn und Harrys Vater, dem heutigen King Charles III., sei „ungeheuer respektlos“ gewesen.

Trump betonte, dass er an der Stelle des britischen Königshauses anders reagiert hätte. „Wenn ich Teil der königlichen Familie wäre, hätte ich ihn nicht zurückgenommen“, sagte er weiter.

Harry überwarf sich mit seiner Familie

Harry und Meghan waren vergangene Woche nach mehr als sechs Jahren nach ihrem Abschied aus dem Königshaus nach Großbritannien zurückgekehrt. Nach dpa-Informationen ist eher ein längerer Aufenthalt als ein dauerhafter Umzug vorgesehen.

Der Herzog und die Herzogin von Sussex hatten sich Anfang 2020 von ihren royalen Pflichten losgesagt und waren ins kalifornische Montecito gezogen. Es folgten aufwühlende Jahre mit schwerwiegenden Vorwürfen gegen den Palast – das Verhältnis von Harry zu seinem Vater, König Charles III. (77), und insbesondere zu seinem Bruder, Thronfolger Prinz William (44), litt enorm. (dpa)