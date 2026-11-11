Stürme können die Nordsee innerhalb weniger Stunden in ein gefährliches Fahrwasser verwandeln. So ließ der jüngste Doppelsturm Wellen von bis zu 14 Metern in der Deutschen Bucht und rund zehn Metern vor Sylt entstehen. Das ist zwar beeindruckend, jedoch nur ein Bruchteil dessen, was am Neujahrstag 1995 gemessen wurde.

Damals lag die Ölplattform „Draupner E“ etwa 160 Kilometer südwestlich der Südspitze Norwegens im Zentrum eines schweren Sturms. Die durchschnittliche Höhe der höheren Wellen bewegte sich bereits um die zwölf Meter.

Monsterwellen sind real – der Beweis kam 1995 aus der Nordsee

Mitten in diesem Seegang erfassten die Instrumente plötzlich einen einzelnen Ausschlag von 25,6 Metern. Vom tiefsten Punkt des Wellentals bis zum Kamm ragte die Wasserwand somit mehr als doppelt so hoch empor wie die umgebende See.

Dieser Moment war ein Wendepunkt für die Meeresforschung. Berichte von Seeleuten über plötzlich auftauchende, extrem hohe Monsterwellen wurden lange als Übertreibung abgetan.

Die Draupner-Welle lieferte jedoch erstmals einen klar dokumentierten Nachweis. Dass die Messung korrekt war, zeigten später auch die Schäden an der Plattform selbst.

Die Draupner-Welle und ihre bis heute spürbaren Folgen

Solche Extremwellen sind nicht nur wegen ihrer Höhe gefährlich. Sie können sehr steil werden und mit geringer Vorwarnzeit auftreten. Ihre physikalischen Ursachen sind komplex: Unterschiedliche Wellenzüge können sich so überlagern, dass sich ihre Energie kurzzeitig an einer Stelle konzentriert.

Am selben Tag ereignete sich westlich von Borkum ein schweres Unglück. Der Seenotrettungskreuzer „Alfried Krupp“ wurde von einer gewaltigen Grundsee erfasst, kenterte und richtete sich anschließend wieder auf. Dabei kamen zwei Besatzungsmitglieder ums Leben.

Ob es sich um eine klassische Extremwelle handelte, ist nicht abschließend geklärt. Die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger hält dies für möglich. Bereits fünf Jahre zuvor hatte eine ähnliche Situation den Kreuzer „Vormann Steffens“ schwer getroffen. Ein Mann ging über Bord und konnte erst nach gut drei Viertelstunden aus dem kalten Wasser geborgen werden.

Die Ereignisse von 1995 zeigen bis heute, wie unberechenbar die Nordsee sein kann – und warum präzise Messungen und moderne Sicherheitsstandards auf See so wichtig sind. (mbr)