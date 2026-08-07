Ein zu hoher Lastwagen hat bei der Durchfahrt unter einem Gebäude in Detmold eine Fassade gerammt und zum Einsturz gebracht. Der Lkw war auf einem Handelshof unterwegs, als er an dem Gebäude hängen blieb, wie die Polizei mitteilte. Teile der Fassade stürzten daraufhin auf das Fahrzeug. Verletzt wurde bei dem Vorfall am Donnerstag niemand. Die Höhe des Schadens war zunächst unklar. (dpa/red)