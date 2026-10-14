Bei einem Unfall mit einem Schulbus und einem Auto sind in Gronau drei Menschen schwer und acht Kinder leicht verletzt worden. Der Busfahrer habe am Mittwochmorgen auf der Gronauer Straße zu spät bemerkt, dass eine Autofahrerin vor ihm verkehrsbedingt abbremsen musste, teilte die Polizei mit. Der 73-Jährige fuhr demnach gegen 8.00 Uhr auf den Wagen der 38-Jährigen auf.

In dem Bus saßen 56 Grundschulkinder und vier Lehrkräfte auf dem Weg zum Schwimmunterricht. Schwer verletzt wurden eine Lehrerin, ein Schüler und die Autofahrerin. Die acht leicht verletzten Kinder wurden ebenfalls versorgt. An der betroffenen Grundschule wurde eine Anlaufstelle für Eltern eingerichtet. Polizei-Betreuungsteam und Notfallseelsorger unterstützten Betroffene. (dpa/red)