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Unfallursache noch unklarSchulbus mit 20 Kindern fährt in Hauswand

Ein Schulbus ist am Morgen in Schleswig-Holstein verunglückt. Der Bus fährt über einen Kreisverkehr und prallt anschließend gegen eine Hauswand. Noch ist vieles unklar.

Ein Schulbus mit rund 20 Kindern an Bord ist am Morgen in Bad Oldesloe in Schleswig-Holstein verunglückt und gegen eine Hauswand gefahren.

Ein Schulbus mit rund 20 Kindern an Bord ist am Morgen in Bad Oldesloe in Schleswig-Holstein verunglückt und gegen eine Hauswand gefahren.

Copyright: Marcel Von Fehrn/dpa

Ein Schulbus mit rund 20 Kindern an Bord ist am Morgen in Bad Oldesloe in Schleswig-Holstein verunglückt und gegen eine Hauswand gefahren. Wie viele Menschen verletzt wurden und wie schwer ihre Verletzungen sind, ist noch unklar, wie eine Sprecherin der Polizei der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Der Unfall ereignete sich gegen 7.20 Uhr. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr die Busfahrerin über einen Kreisverkehr. Anschließend prallte der Bus gegen eine Hauswand. Die Fahrerin soll ersten Informationen zufolge in dem Bus eingeklemmt sein.

Rettungskräfte sind vor Ort im Einsatz. Der Unfallbereich wurde weiträumig abgesperrt. Die weiteren Umstände waren zunächst unklar. (dpa/red)

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