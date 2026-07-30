Bei einem Unwetter sind zwei junge Männer am Möhnesee durch einen herabfallenden Ast verletzt worden. Die Teenager im Alter von 18 und 19 Jahren kamen ins Krankenhaus, wie die Polizei des Kreises Soest auf Nachfrage mitteilte.

Demnach war während eines Unwetters ein Baum umgestürzt, und der Ast hatte die jungen Männer getroffen. Sie waren mit einer Gruppe in einem Waldgebiet am Rande des Möhnesees im Sauerland unterwegs. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung über das Unglück berichtet.

Das Unglück habe sich im Bereich der Taucherbucht des Möhnesees ereignet, berichtete Christian Böddeker, Leiter der Feuerwehr Möhnesee, der „Bild“. Die Gruppe habe sich im Bereich eines Waldes aufgehalten, als ein Unwetter aufgezogen sei. Der Wind sei böig geworden, teils heftiger Regen habe eingesetzt, schilderte der Feuerwehr-Chef. Zwei Personen aus der Gruppe seien dann von einem „herabfallenden Ast“ getroffen worden.

„Allein um einen Patienten zu tragen, brauchten wir zehn Personen“

Glücklicherweise sei keine Person unter dem massiven Ast eingeklemmt worden, berichtet die Feuerwehr weiter. Die Rettung sei wegen „sehr unwegsamen“ Geländes dennoch aufwendig gewesen. Zahlreiche Einsatzkräfte waren demnach im Einsatz.

„Allein um einen Patienten zu tragen, brauchten wir zehn Personen“, erklärte Böddeker dem „Soester Anzeiger“. Da im Vorfeld nicht klar war, wie die Patienten gerettet werden müssen, hätten auch Boote bereitgestanden, berichtete der Feuerwehr-Chef zudem.

Zur Schwere der beiden in ein Krankenhaus gebrachten Jugendlichen gab es derweil zunächst keine weiteren Angaben. Notfallseelsorger betreuten laut der „Bild“-Zeitung die anderen Jugendlichen und ihre Angehörigen. (dpa/das)